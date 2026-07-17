Luna Creciente: un canto por y para la esperanza

Las Tunas.- Este viernes 17 de julio, a las 7:00 p.m., la comunidad del reparto Velázquez en Las Tunas se convertirá en el escenario de una nueva edición de la peña Luna Creciente.

En esta ocasión, el espacio se consolidará como una propuesta especial para dar la bienvenida a las vacaciones de verano bajo la conducción del trovador Jesús Ricardo Pérez Sicilia, también vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz en la provincia.

​La cita estará dedicada por entero a los más jóvenes de casa, a quienes el anfitrión define con cariño como «la esperanza», así como a todos aquellos adultos que aún conservan la sensibilidad de la infancia.

Durante la velada, se propone un viaje de complicidad a través de grandes clásicos de la música infantil que han marcado a varias generaciones, interpretando temas de creadoras fundamentales de la canción de autor como la cubana Teresita Fernández y la célebre poeta y cantautora argentina María Elena Walsh.

​Con esta iniciativa, Pérez Sicilia apuesta por trasladar el arte directamente al seno de su propia comunidad, promoviendo el acceso a la cultura y fortaleciendo el vínculo directo de los creadores jóvenes con el barrio.

Quienes deseen sumarse a este encuentro para cantar con el «corazón feliz» y compartir los tradicionales «abrazos luneros» podrán asistir a la calle Máximo Gómez, entre Frank País y Agramonte, justo frente al edificio 18 y detrás del Centro de Higiene, en el reparto Velázquez.

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