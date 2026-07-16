Tuneros en Santo Domingo 2026 (IX): Ricardo Polo Román 

Las Tunas.- El fútbol cubano contará con representación de Las Tunas en la cita regional, y el nombre de Ricardo Polo aparece como uno de los más prometedores.

Con apenas 21 años, el defensa ha transitado por la selección nacional y ha sumado minutos en torneos internacionales, lo que le otorga una madurez poco común para su edad.

La trayectoria de Polo incluye participación en la selección mundialista sub-20 de Chile y un paso por el fútbol nicaragüense, experiencia que le ha permitido crecer en escenarios competitivos fuera de la isla.

Ese recorrido le abre ahora la puerta a un reto mayor: enfrentar a selecciones caribeñas y centroamericanas con tradición futbolística en un torneo que servirá de vitrina para talentos emergentes.

El reto para Ricardo Polo será demostrar que su experiencia internacional y su disciplina táctica pueden marcar diferencia en un escenario de máxima exigencia.

Para Las Tunas, su convocatoria representa orgullo y esperanza de que el talento local continúe brillando en escenarios regionales.

/lrc/