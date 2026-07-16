Pleno del Partido evalúa resultados y retos del sector educacional

Las Tunas.- Los resultados del recién concluido curso escolar 2025-2026 centraron los debates del Pleno del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, en el que se evaluaron las deficiencias y potencialidades del sector educacional, de cara al próximo calendario docente.

Entre las dificultades más comunes en las 669 instituciones se mencionaron el éxodo de maestros y profesores que afecta la calidad del proceso docente-educativo, el insuficiente ingreso a la formación pedagógica de nivel medio y la falta de asistencia personalizada a los educandos que más incumplen sus deberes.

También se dijo que en los ocho municipios se debe fortalecer la enseñanza de la historia, continuar la incorporación de jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo y la prevención de varios fenómenos como el embarazo en la adolescencia y el consumo de drogas.

Como fortalezas, en el encuentro del órgano político local se destacaron las producciones cooperadas de los institutos politécnicos, el desarrollo de 20 proyectos científicos y la garantía de una plaza en la Educación Superior para cada graduado de la enseñanza preuniversitaria.

Por su parte, las rectoras de la Universidad de Las Tunas y de la Universidad de Ciencias Médicas refirieron el quehacer de sus entidades en el desarrollo de los profesionales del territorio tunero, la certificación de carreras y la actividad de la ciencia y la innovación tecnológica a favor del desarrollo socioeconómico.

Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, reconoció el desempeño de la universidad en la transformación de la sociedad y aseguró que en todas las enseñanzas es un reto la formación integral de los niños, adolescentes y jóvenes, en medio de circunstancias muy complejas.

Precisó, además, que se debe incrementar la preparación ideológica y en valores de los alumnos, atender las organizaciones estudiantiles, fortalecer la red juvenil comunitaria y otras acciones a favor del aprendizaje académico y la atención a los trabajadores del sector.

En el pleno también se analizó la marcha de la implementación del Programa de Gobierno para el año 2026, en el que se insistió en la necesidad de cumplir las producciones físicas, trabajar en equipo, encadenar las entidades con actores no estatales, incrementar la producción de alimentos e impulsar proyectos de colaboración internacional, entre otros aspectos.

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