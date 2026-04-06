Michel Alejandro Díaz cierra con seis puntos en el Open de Semana Santa de Alicante 

Las Tunas.- El Maestro Internacional (IM) de Cuba, Michel Alejandro Díaz Pérez (2432 ELO), concluyó con seis puntos su participación en el torneo estelar del X Open Internacional de Ajedrez Semana Santa, celebrado en San Vicente del Raspeig (Alicante, España) del 1 al 6 de abril de 2026. El jugador finalizó en el puesto 64 entre más de 300 participantes.

Con un rendimiento (performance) de 2364 puntos ELO, Díaz Pérez sumó cuatro victorias, cuatro tablas y una sola derrota a lo largo de las nueve rondas del sistema suizo. El control de tiempo fue de 90 minutos más 30 segundos por jugada.

El tunero comenzó con buen pie al vencer en la primera ronda al español Juan José Jarque Megias (2075). Luego firmó tablas con la WIM polaca Maria Siekanska (2196) y superó al CM español Pablo Pascuana Sánchez (2188). En la cuarta ronda empató ante el indio CM Advik Amit Agrawal (2273), y en la quinta derrotó al FM español Víctor Navarro Martínez (2301).

Su racha positiva continuó con triunfos ante el kazajo Nurmukhammed Kabinazar (2183) y el polaco Jakub Janeczko (2246). En las dos últimas jornadas, Díaz Pérez logró tablas de mérito frente a dos fuertes maestros polacos: el FM Wiktor Golis (2342) y el IM Wu Yixing (2343, aunque con nacionalidad china).

A pesar de perder 6,7 puntos ELO en el certamen –su coeficiente K fue de 10–, el desempeño del discípulo de la escuela cubana reflejó solidez ante rivales de rating superior. El torneo, organizado por el Club Dama Negra bajo la dirección de la IO Patricia Claros Aguilar, se disputó en el Pabellón El Sequet y contó con una media ELO de 2118 puntos.

El Open de Semana Santa, que incluyó también un Grupo B y una actividad paralela, se convirtió en un escenario propicio para que Michel Alejandro Díaz mostrara su carácter competitivo en territorio europeo, dejando abierta la expectativa para sus próximos desafíos internacionales.

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