Irán descarta por ahora reanudar negociaciones con Estados Unidos

“Actualmente no tenemos planes de negociar; nos centramos en la defensa”, declaró el funcionario, citado por la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Baghaei explicó que cualquier acuerdo constituye un sistema integral de obligaciones mutuas y advirtió que, si la otra parte incumple sus compromisos, Teherán también se abstendrá de cumplir los suyos. “Este es el enfoque que seguiremos en el futuro”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que las Fuerzas Armadas iraníes responderán de manera equivalente a cualquier ataque dirigido contra el país.

Desde el amanecer del domingo, Estados Unidos lleva a cabo ataques aéreos diarios contra varias ciudades e islas iraníes, bajo el argumento de responder a las acciones de Teherán contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

El martes, el Comando Central de Estados Unidos anunció nuevas operaciones militares y la reanudación del bloqueo naval contra Irán.

En respuesta, Teherán bombardeó instalaciones que identificó como posiciones militares estadounidenses en varios países árabes, mientras algunos de esos Estados informaron sobre víctimas civiles y daños en infraestructuras.

Washington y Teherán firmaron en junio un memorando de entendimiento, con la mediación de Qatar y Pakistán, que incluía un alto el fuego como paso previo a un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto.

Sin embargo, el 8 de julio, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró terminado el cese de las hostilidades tras una nueva escalada.

(Tomado de Prensa Latina)