Sindicato de Comunicaciones en Las Tunas celebra su aniversario

Las Tunas.- En un ambiente de alto compromiso y júbilo revolucionario, la sede de la Empresa de Correos de esta provincia se convirtió en el epicentro de las celebraciones por el Aniversario de la creación del Sindicato Nacional de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica (SNTCI).

El emotivo acto sirvió de escenario para ratificar la condición de vanguardia de un sector clave para el desarrollo del territorio tunero.

La cita estuvo presidida por Yanisley Soto Medina, funcionaria de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia, y Ana Ivis García Rodríguez, secretaria general del sindicato en Las Tunas, además directivos de Radiocuba, la Empresa de Correos y una representación de los trabajadores del sector.

Durante la jornada, inspirada en el espíritu de la gesta del Moncada, se hizo entrega del certificado «Centro Listo» a la Empresa de Correos Las Tunas y se dio lectura al juramento de los afiliados para mantener los logros alcanzados.

Magda Pérez Laguna, especialista principal en comunicación de la Empresa de Correos Las Tunas recordó que el Sindicato Nacional de las Comunicaciones surgió como resultado de la unión de diversas federaciones del sector en la conferencia constitutiva, donde fueron representados más de 19 mil trabajadores.

«Con el paso del tiempo, todas las transformaciones que se desarrollaban en Cuba hicieron que este sindicato evolucionara y se incorporaran las áreas de informática y electrónica. Hoy estamos celebrando su aniversario, y en la empresa de Correos Las Tunas se ha desarrollado el acto para conmemorar una fecha tan importante», añadió.

De cara a los festejos por este 26 de julio, el sector de las comunicaciones en el balcón del oriente cubano deja claro que su mayor fortaleza sigue siendo la sintonía con su pueblo y el firme compromiso de seguir aportando al desarrollo del país.

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