Periódico 26 inicia actividades por su aniversario 48

Las Tunas.- El Periódico 26 realizó en la Casa de Abuelos “28 de septiembre” de esta ciudad, la primera de una serie de actividades en saludo al aniversario 48 del medio de prensa, que se celebrará el venidero 26 de julio.

En el encuentro, realizado en la mañana de hoy, se compartieron inquietudes de ese importante sector social y trascendieron historias relacionadas con sus vidas y los reflejados que se han visto en las páginas del periódico provincial.

Entre anécdotas, preguntas y saberes compartidos, se trazaron pautas para nuevos encuentros y destacó la intención de visibilizar las historias de quienes ahora peinan canas y han ayudado a fraguar, con su hacer personal, muchos de los hitos de esta comarca.

El Periódico 26 inicia de esta forma una serie de actividades que incluyen encuentros teóricos, diálogo con el empresariado local e intercambios entre sus trabajadores; todo, en medio de un contexto hostil que les ha llevado a desenvolverse, completamente, en espacios digitales.

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