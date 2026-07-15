Brasil envía a Cuba donativo de 48 toneladas de leche en polvo

Santiago de Cuba.- Un avión procedente de Brasil arribó al aeropuerto internacional Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, con un primer cargamento de leche en polvo, como parte de un donativo que asciende a 48 toneladas del preciado alimento.

La ayuda se concreta en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, así como por las limitaciones para la entrada de combustibles al país, y forma parte de los históricos vínculos de amistad y solidaridad entre Cuba y la República Federativa de Brasil.

Durante las labores de descarga y traslado del producto, Eduardo Griñán Caballero, director de la Empresa Láctea Santiago, agradeció el gesto del pueblo brasileño y su Gobierno.

“Esta muestra del gigante sudamericano para con nosotros se añade a otras muchas expresiones de su incondicional solidaridad”, afirmó.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha expresado en reiteradas ocasiones su rechazo a la política de sanciones de Washington contra Cuba y ha señalado sus efectos sobre la población cubana.

Asimismo, Lula ha ratificado la voluntad de mantener la cooperación y el apoyo entre ambos pueblos, en correspondencia con los lazos históricos que unen a Brasil y Cuba.

(Tomado del periódico Granma)