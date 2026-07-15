Festival Escolar impulsa cantera deportiva  en Las Tunas

Las Tunas.- El Festival Deportivo Escolar en Las Tunas concluyó tras 15 días de intensa actividad en calles, parques y escenarios de la ciudad, dejando una huella visible en la comunidad y en el movimiento deportivo de la provincia.

Dorian Rojas Marrero, jefe de alto rendimiento en Las Tunas, destacó que el evento permitió que los 23 deportes de la provincia se mostraran fuera de los combinados, acercando disciplinas poco conocidas a la población.

“El pueblo ha visto estos deportes, los niños los han conocido y ya están dando fruto porque hay interés en integrarse. Ese es el objetivo fundamental: que los niños se interesen por la práctica del deporte y que la EIDE «Carlos Leyva» se nutra de nuevos talentos”, subrayó.

Entre las disciplinas más llamativas estuvieron el fútbol, con tres sedes y competencias durante las dos semanas; el boxeo, que atrajo multitudes en la calle Colón; el taekwondo y el karate, que tuvieron gran impacto en la calle 7; además del béisbol, la esgrima en el Memorial Mártires de Barbados, la gimnasia, el ajedrez, el ciclismo y la natación.

La masividad y el entusiasmo popular marcaron la cita, que se convirtió en un espacio de integración comunitaria y de promoción de valores como la disciplina, la perseverancia y la solidaridad.

El festival no solo fue una vitrina para el alto rendimiento, sino también un laboratorio de captación de futuros atletas, con miras a fortalecer la cantera provincial rumbo a los compromisos nacionales e internacionales.

En septiembre, cuando inicie el curso escolar, se espera que muchos de los niños que participaron o asistieron a este evento se integren al movimiento deportivo tunero, consolidando así el propósito esencial de esta experiencia: sembrar pasión por el deporte en las nuevas generaciones.

/lrc/