ETECSA Las Tunas rediseña estrategias comerciales ante contingencia energética

Las Tunas.- El país atraviesa la crisis energética más compleja de los últimos años, un escenario que golpea directamente la estabilidad de las telecomunicaciones.

Al cierre del balance anual, se conoció que la telefonía móvil se consolidó como el servicio de mayor demanda en el territorio. Sin embargo, mantener la vitalidad de las redes exige adaptaciones. La ingeniera Yelín Reyes Rivas, jefa del departamento comercial de ETECSA en Las Tunas dio a conocer las alternativas implementadas.

«La crisis energética afecta a todos los sectores y las comunicaciones no están exentas. Hoy toda nuestra tecnología depende del sistema electroenergético, tanto para trabajar los sitios como en las oficinas comerciales» . «Tenemos grupos electrógenos, pero al no disponer de combustible no se puede mantener la vitalidad de esos lugares. Ha sido realmente un desafío y hemos adaptado los horarios de atención.

«El impacto está en toda la provincia, pero la zona rural es la más golpeada porque las horas de interrupción sobrepasan la autonomía de las baterías.

«El servicio más demandado es la telefonía móvil, específicamente la 4G. Al ser una modalidad que consume mucho, en determinados momentos ha sido necesario prescindir de él para prolongar las baterías en la telefonía fija y el Nauta Hogar”.

Ante la persistente inquietud de los usuarios sobre el cobro de servicios que se afectan, la Empresa ha flexibilizado sus tarifas.

La jefa comercial aclara los mecanismos de facturación actuales.

«En el caso de la telefonía fija, se genera una factura al cierre de mes en la que se contabiliza estrictamente el tráfico real consumido; si el cliente no disfrutó el servicio, no se le cobra.

“En el Nauta Hogar sí han existido cambios. Anteriormente, con la modalidad prepago, el cliente abonaba una cuota fija y si no consumía las horas debido a los cortes eléctricos, las perdía al cierre del mes. Tras escuchar a los usuarios, la entidad diseñó el Nauta Hogar Pospago. Los clientes que asistan a las oficinas comerciales para pasar a esta modalidad se les facturará exactamente lo consumido y las horas sobrantes se les acumularán para el siguiente mes”.

El comportamiento de la telefonía móvil y las dificultades para operar a través de canales electrónicos como Transfermóvil, también forman parte de la estrategia informativa de la entidad. Para mitigar estas afectaciones, la directiva ofrece recomendaciones puntuales de consumo.

«Respecto a Transfermóvil, sí han existido afectaciones en la cobertura a la hora de usar esta pasarela debido al apagado de las radiobases. El cliente debe volver a intentarlo en otro momento cuando se estabilice la señal».

Como parte de las medidas de contingencia, ETECSA recuerda a la población que las oficinas comerciales redujeron su horario de atención hasta la 1:00 p.m. Sin embargo, el canal telefónico 118 se mantiene totalmente disponible las 24 horas para recibir quejas y sugerencias.

Más allá de las estrategias, los especialistas insisten en que la estabilidad del servicio también depende de la colaboración ciudadana para salvaguardar la infraestructura.

​Al cierre del primer semestre se reportan altas cifras de hechos vandálicos en varias comunidades tuneras, tales como el robo de bajantes exteriores, cables tensores y daños a las cercas perimetrales de las radiobases. Proteger estos bienes colectivos resulta vital para sostener las comunicaciones en medio de las actuales carencias económicas que enfrenta el país.

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