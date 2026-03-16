16 de marzo de 2026

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Las Tunas

Realizan en Las Tunas balance provincial de la Educación correspondiente a 2025

16 de Mar de 2026
, por Dayana Garcí­a Roldán
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Las Tunas.- Con la presencia de las máximas autoridades en la provincia, el sector educacional en Las Tunas realizó su balance anual correspondiente al año 2025.

Según el informe presentado por la Dirección General de Educación, que evaluó objetivos, procesos e indicadores, más del 80% de las metas planificadas para el pasado calendario fueron cumplidas.

Entre los principales logros se encuentra la disminución del índice de adolescentes y jóvenes desvinculados del estudio, la alta calidad del aprendizaje en la enseñanza primaria y la disminución del número de menores en situación social compleja o de riesgo. Un resultado relevante constituye el tercer lugar a nivel de país obtenido por el territorio en los exámenes de ingreso a la Educación Superior.

No obstante, el análisis identificó aristas que demandan atención priorizada. Uno de los desafíos señalados radica en el plan de ingreso a la formación pedagógica, donde se requiere diseñar incentivos y mecanismos más efectivos para mejorar la retención escolar durante el primer año de estas carreras. Paralelamente, se subrayó la necesidad de enfatizar en la superación continua de los profesionales que ya se desempeñan en las aulas.

Ante estos indicadores de alerta, el personal docente coincidió en realizar una serie de acciones estratégicas dirigidas a enfrentar y revertir las dificultades señaladas. El objetivo es trazar una hoja de ruta concreta que permita fortalecer los puntos débiles sin desatender los logros consolidados, asegurando la sostenibilidad de los aspectos positivos.

El balance provincial de Educación en Las Tunas correspondiente a 2025 refleja un panorama de fortalezas significativas intercalado con desafíos específicos. El sector se alista ahora para concentrar sus esfuerzos en las áreas de mayor sensibilidad, con la mira puesta en elevar la calidad del proceso educativo y garantizar la estabilidad del claustro para los años venideros.

/lrc/

Temas: Dirección General de Educación - Las Tunas

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