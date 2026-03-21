21 de marzo de 2026

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Las Tunas

Joven Club en Las Tunas potencia la digitalización y capacitación tecnológica

21 de Mar de 2026
, por Evelyn Charité
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Las Tunas.– Los Joven Club de Computación y Electrónica en la provincia de Las Tunas, se consolida como un actor estratégico en el proceso de bancarización y transformación digital.

A través de un despliegue integral de servicios técnicos, la institución trabaja con ahínco para cerrar las brechas tecnológicas en el sector estatal y en las nuevas formas de gestión no estatal.

Uno de los frentes con mayor dinamismo, es la implementación del Código QR para el cobro de servicios, iniciativa que ya muestra resultados tangibles en toda la geografía tunera, con avances notables en municipios como Puerto Padre, Jesús Menéndez, Majibacoa, Las Tunas y Colombia.

Más allá de la infraestructura, el valor humano y la asesoría personalizada marcan la diferencia en el día a día de los ciudadanos.

Un ejemplo de ello es la experiencia de Roberto Ávila Barbán, quien acudió al Joven Club del reparto La Victoria porque necesitaba dominar las nuevas herramientas digitales.

«Fui en busca de asesoría para la aplicación, para comprar la gasolina y el combustible por el Ticket», explica Roberto, allí recibí una atención de calidad, me explicaron todo y a mi regreso ya sabía usarla, instalaron el Ticket a través de Enzona en el teléfono y, en ese mismo lugar, recibí orientación sobre el pago de otros servicios como la corriente y el gas licuado».

Esta labor de alfabetización digital permite que usuarios como él ganen autonomía en el manejo de plataformas esenciales para la vida cotidiana.

El radio de acción de los Joven Club llega también a las organizaciones de masas. En fechas recientes, funcionarios de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en la provincia recibieron capacitación especializada en el uso de redes sociales.

El ciclo hizo énfasis en la plataforma X, con el fin de fortalecer la presencia digital de los cuadros y mejorar la comunicación institucional en los entornos virtuales.

Con estos servicios, la institución reafirma su histórico rol como «la computadora de la familia cubana» y evoluciona hacia un centro de soluciones tecnológicas clave para el desarrollo económico local.

/lrc/

Temas: Joven Club de Computación y Electrónica - Las Tunas

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