Nuevos profesionales egresan de la Universidad de Las Tunas

Las Tunas.- La Universidad de Las Tunas (ULT) graduó esta mañana a 972 nuevos profesionales de entre las distintas modalidades de estudio, en lo que marca el colofón de una compleja etapa lectiva, signada por la resiliencia y el sacrificio de alumnos y docentes.

Al decir de la rectora de la Casa de Altos Estudios, Doctora en Ciencias Yoenia Virgen Bárbara Sarduy, les espera ahora un mundo profesional dinámico, y los llamó a no olvidar que el valor de un profesional no está solo en lo que saben, sino en cómo utilizan el conocimiento para servir a los demás y transformar su entorno.

La sede central de la ULT, con un total de 156 Títulos de Oro y 11 premios al Mérito Científico, sumó 486 egresados; y, en cada una de las sedes municipales la cifra también ha sido prueba del esfuerzo de cada terruño tunero para garantizar la fuerza de trabajo profesional que permita su desarrollo constante y cierto, en medio de la actual coyuntura económica que pervive en Cuba.

Y debido justamente a esto, al bloqueo energético que asfixia al país, la actividad acogió la graduación también de un grupo de 10 jóvenes que, aunque nacidos acá, se han formado en las universidades de Camagüey, Granma y la de Ciencias Informáticas (UCI). Entre ellos Nolber Enrique López García, con título de oro e integral de la FEU de la carrera de Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Camagüey.

Otra vez se viste de nuevos profesionales la Universidad de Las Tunas; en esta ocasión en un encuentro que estuvo dedicado a Fidel Castro, destacó el esfuerzo de su claustro, el desvelo de sus muchachos y el orgullo indiscutible de cada familia.

/abl/