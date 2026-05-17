Cuba presente en el Foro Urbano Mundial de Bakú

Bakú.-Una delegación cubana asiste al 13 Foro Mundial de Bakú, WUF 13, que sesionará hasta el 22 de mayo en la capital azerbaiyana, informó el embajador del país caribeño en la nación caucásica, Carlos Valdés.

Según comentó el diplomático este domingo a Prensa Latina, durante la jornada de apertura, y al hacer uso de la palabra, como representante de Cuba destacó que su país llegó al WUF 13 con una trayectoria sólida, pues en diciembre de 2019 el Consejo de Ministros, aprobó el Plan Acción Nacional para la implementación de la Nueva Agenda Urbana como “Plan de Estado”, que se consolida con el fortalecimiento de su marco legal, la Ley 145/2021.

Del ordenamiento territorial y urbano y la gestión del suelo; avanzó en la planificación, el acceso a una vivienda adecuada y la resiliencia urbana.

Igualmente refirió que Cuba acude al foro con la convicción de que la Nueva Agenda Urbana constituye un instrumento esencial para avanzar hacia ciudades más inclusivas, resilientes y sostenibles, y que un mundo mejor es posible, sin embargo, el mismo está signado por un escenario mundial complejo-

Y subrayó que los cubanos viven hoy como nunca bajo un arreciado bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos ha impuesto al país por más de 60 años, al que se le suma el cerco energético, que repercute en el bienestar de la población cubana, con mayor incidencia en los más vulnerables, mujeres, niños y ancianos.

A pesar de ello, Cuba avanza en la solución de los desafíos en la implementación de los acuerdos internacionales a nivel local.

Indicó la fuente diplomática que su país entregó dos informes cuatrianuales 2016 – 2020 y 2021 – 2024 a ONU Hábitat, lo que muestra resultados en la inclusión, servicios, infraestructura urbana, capacidades locales y transformación de asentamientos precarios e informales y el enfrentamiento a los efectos del cambio climático.

El representante cubano apuntó que los principales avances y logros se sostienen en tres pilares: marco legal, planificación territorial y acción local. Se dispone de una Política Urbana Nacional, referente espacial a largo plazo, con marco jurídico, visión estratégica, y un programa de acciones multinivel e inter actoral.

Finalmente, en su intervención el orador acotó que Cuba reitera la vital importancia de la alianza y cooperación interregional para la implementación efectiva de la Nueva Agenda Urbana y su conexión con la Agenda 2030, así como su contribución a la gobernanza multinivel, capacidad local y acceso a tecnologías e innovación.

Valdés apuntó que la delegación cubana al WUF 13 la encabeza el vicepresidente primero del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU) Antonio Curbelo, y la integran además la vicepresidenta del INOTU, Yunelkys Mejías, y directora general de Planeamiento del propio organismo, Ibis María Menéndez.

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