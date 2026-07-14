Celebra Universidad de Las Tunas nueva graduación

Las Tunas.- La Universidad de Las Tunas (ULT) graduó esta mañana a 972 nuevos profesionales de entre las distintas modalidades de estudio.

La sede central de la ULT, con un total de 156 Títulos de Oro y 11 premios al Mérito Científico, sumó 486 egresados; y, en cada una de las sedes municipales la cifra también ha sido prueba del esfuerzo de cada terruño tunero para garantizar la fuerza de trabajo profesional que permita su desarrollo constante y cierto, en medio de la actual coyuntura económica que pervive en Cuba.

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