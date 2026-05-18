Cuba denuncia expediente fraudulento de EEUU para justificar agresión militar

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció este domingo que el Gobierno de Estados Unidos construye “día tras día, sin excusa legítima alguna, un expediente fraudulento” para justificar tanto la “despiadada guerra económica” como una eventual agresión militar contra la isla, sobre la que el presidente Donald Trump ha emitido cada vez más frecuentes amenazas de intervención militar desde enero de 2026.

En un mensaje en X, Rodríguez Parrilla refirió que “medios de prensa específicos le hacen el juego” a Washington, promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones de agresión y declaraciones hostiles e intervencionistas de fuentes del Gobierno estadounidense.

El canciller reiteró, como lo ha dicho en ocasiones anteriores y como ha recalcado el presidente Miguel Díaz-Canel, que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos ni para ningún otro país y no desea la guerra, sino que defiende la paz, pero que a la vez se prepara para enfrentar cualquier agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa, reconocido en la Carta de las Naciones Unidas.

Las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores siguieron a un reporte divulgado por el portal web estadounidense Axios, que dice estar basado “en inteligencia clasificada”, según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares.

De acuerdo con esa información, La Habana habría discutido planes para emplear los drones, en caso de agresión militar estadounidense, en ataques contra la ilegal Base Naval de Guantánamo o buques militares que intervengan en un posible ataque al territorio nacional.

Un alto funcionario citado por el sitio señaló que la Administración del presidente Donald Trump considera a Cuba una amenaza, alegando los avances en guerra con drones y una supuesta presencia de asesores iraníes en La Habana.

(Tomado de Cubadebate)