Resultados y retos del sector agropecuario

Las Tunas.- El polo productivo del municipio de Jesús Menéndez mantiene la excelencia de su gestión y es ahora mismo el mejor ejemplo que posee la provincia de las Tunas en las plantaciones de cultivos varios.

En esa área ya están sembradas 907 hectáreas con una mayoría de plátanos y la participación de más de 40 campesinos, lo que ha propiciado que en el último año cada unidad haya bajado su precio de 120 a 50 o 40 pesos.

Sin embargo, en la provincia de las Tunas todavía se reportan insuficiencias en la obtención de carne porcina, huevos, malanga y renglones acuícolas y de plataforma, además del incumplimiento en las entregas de leche y carne vacuna para su procesamiento industrial.

Con la certeza de que los tuneros comerán lo que se produzca en el territorio, se precisa que las empresas mejoren su eficiencia productiva y que se incorporen a la agricultura y la ganadería las áreas ociosas disponibles en cada municipio.

En ese sentido, se deberá lograr un promedio de 20 libras de viandas y 15 de hortalizas por habitantes, cumplir la actual campaña de siembra de primavera e impulsar los módulos pecuarios y los autoabastecimientos de organismos y entidades.

El Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar es una alternativa que se deberá consolidar por su cercanía a las ciudades y poblados y sus potencialidades para lograr cosechas constantes en poco espacio y con un mínimo uso de recursos.

Concretar proyectos de desarrollo vinculados a la producción de alimentos y aprovechar las energías eólica y solar son dos acciones que también se deben aplicar para que haya más comida a menos precios.

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