Impulsará empresa mixta de Cuba y Vietnam producción de medicamentos

Por: Redacción Digital Radio Victoria
La Habana, Cuba. – La empresa mixta Genfarma, establecida en Vietnam por iniciativa conjunta de BioCubaFarma y Genfarma Holdings, impulsará la producción de medicamentos, destaca el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

De acuerdo a la fuente, esta alianza tiene como objetivo principal la producción de medicamentos esenciales para Cuba y Vietnam, así como su exportación a países de Asia y otras regiones del mundo.

Según un comunicado de BioCubaFarma, citado por la nota del MINREX, los ingresos generados por esta iniciativa serán destinados al desarrollo de la industria nacional y a la producción de medicamentos para la población cubana.

En ese sentido, el texto subraya que la empresa mixta Genfarma también busca consolidar la presencia internacional de Cuba en el ámbito científico y tecnológico, reafirmando los lazos históricos con Vietnam.

