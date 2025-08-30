Impulsará empresa mixta de Cuba y Vietnam producción de medicamentos

La Habana, Cuba. – La empresa mixta Genfarma, establecida en Vietnam por iniciativa conjunta de BioCubaFarma y Genfarma Holdings, impulsará la producción de medicamentos, destaca el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

De acuerdo a la fuente, esta alianza tiene como objetivo principal la producción de medicamentos esenciales para Cuba y Vietnam, así como su exportación a países de Asia y otras regiones del mundo.

Presidenta de BioCubaFarma Mayda Mauri visita en Hanoi empresa mixta cubano-vietnamita Genfarma, creada entre BCF S.A. (de BioCubaFarma) y la empresa vietnamita Genfarma Holdings; modelo de cooperación en el sector biofarmacéutico y proyecto estratégico para ambos países. pic.twitter.com/T9UWxWt5u1 — Rogelio Polanco Fuentes (@RPolancoF) August 29, 2025

Según un comunicado de BioCubaFarma, citado por la nota del MINREX, los ingresos generados por esta iniciativa serán destinados al desarrollo de la industria nacional y a la producción de medicamentos para la población cubana.

En ese sentido, el texto subraya que la empresa mixta Genfarma también busca consolidar la presencia internacional de Cuba en el ámbito científico y tecnológico, reafirmando los lazos históricos con Vietnam.

/mga/

