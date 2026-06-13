Los Leñadores dejan al campo a Mayabeque con batazo decisivo de Maikel Molina

Los Leñadores dejan al campo a Mayabeque con batazo decisivo de Maikel Molina

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas firmaron una vibrante victoria 5×4 sobre los Huracanes de Mayabeque, en un partido decidido por el hit de oro de Maikel Yordan Molina, que dejó al campo a los visitantes en el estadio Julio Antonio Mella.

Mayabeque jugó con la ventaja en gran parte del desafío, gracias a una ofensiva productiva y un trabajo estable de su cuerpo de lanzadores. Los Huracanes llegaron al cuarto episodio con marcador de 4×0, pero en la baja de ese capítulo los tuneros descontaron tres carreras.

El empate llegó en el séptimo episodio con el tercer cuadrangular de Liuben Gallo, un batazo que le devolvió el pulso competitivo al duelo.

Con el marcador aún adverso y dos outs en la pizarra, los Leñadores no renunciaron a la pelea. Luis Pérez encendió la chispa con un doble y fue sustituido por Norge Torres, quien avanzó a tercera tras un rodado de Liuben Gallo por segunda base.

En ese momento, el mentor Osmel Cordero decidió otorgar boleto intencional a Osman Caruncho para enfrentar a Leonardo Joseph.

Sin embargo, la estrategia cambió cuando el timonel tunero Abeyci Pantoja apostó por un hombre de poder y confió la responsabilidad a Maikel Yordan Molina. El joven artillero no defraudó: conectó el imparable que desató la celebración en el estadio Julio Antonio Mella y selló la remontada de Las Tunas.

A la ofensiva, los Leñadores sumaron 11 hits sin cometer errores, mientras que los Huracanes ligaron nueve imparables y fallaron a la defensa en una ocasión.

Entre los más destacados estuvieron Yosvani Alarcón al batear de 4-4, Henry Quintero de 4-1 con dos impulsadas, Liuben Gallo, autor del jonrón que igualó el marcador; y Maikel Yordan Molina, el héroe del cierre se fue 1-1 con una impulsada.

En el montículo, Yankiel Mauris se llevó la victoria, mientras que Rafael Castillo cargó con el revés. Por Mayabeque, Frederich Cepeda conectó su séptimo cuadrangular del torneo.

Con este resultado, Industriales continúa al frente con balance de 21-13, seguido por Las Tunas (18-14), Holguín (18-16), Mayabeque (15-18), Artemisa (14-19) y Matanzas (13-19), en una tabla que sigue ajustada en la lucha por los boletos a los play off.

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