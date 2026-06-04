Leñadores sucumben ante el dominio azul 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas volvieron a tropezar en la IV Liga Élite, al caer por tercera vez consecutiva ante unos Industriales que se muestran indetenibles.

En el Latinoamericano, los capitalinos se impusieron 2×0 y completaron su sexta victoria en ocho enfrentamientos directos contra los tuneros, asegurando además la serie particular.

El derecho Carlos Manuel Cuesta firmó una actuación histórica: mantuvo sin hits a la ofensiva verdirroja durante siete entradas y dos tercios. La hazaña se rompió en el octavo inning, cuando Maikel Yordan Molina conectó un sencillo al jardín izquierdo, único imparable de los tuneros en todo el choque.

Cuesta trabajó ocho capítulos con absoluto control, y el relevo de Juan Xavier Peñalver cerró el noveno para apuntarse el salvamento.

Los Leones fabricaron sus dos carreras en la sexta entrada, suficientes para sellar el triunfo. Conectaron ocho imparables y no cometieron errores. Destacaron al bate Tailon Sánchez, Yasser Julio González y Pedro Roque, todos con dos incogibles. Por Las Tunas, el único que pudo romper el dominio fue Molina.

La ofensiva de Las Tunas ha sido discreta en los últimos choques, apenas 21 indiscutibles y diez carreras en 36 entradas, y su referente Yosvani Alarcón atraviesa un slump preocupante con 14-0 en cuatro partidos.

Con este resultado, Industriales acumula 19 victorias y 9 derrotas, sacando tres juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor: el propio elenco tunero (16-12).

Los Leñadores intentarán recomponerse desde este sábado, cuando reciban en el estadio Julio Antonio Mella a los Huracanes de Mayabeque, en busca de cortar la racha negativa y recuperar terreno en la tabla.

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