Los Leñadores llegan a 45 victorias

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas tuvieron una gran ofensiva para derrotar 13×4 a los Tigres de Ciego de Ávila y se convirtieron en el segundo equipo en alcanzar las 45 victorias en la campaña.

La artillería tunera conectó 11 indiscutibles y tuvo como protagonista a Henry Quintero, quien conectó un doble y su decimocuarto bambinazo de la temporada. Tres carreras llegaron gracias a su madero, confirmando que es uno de los hombres más temidos en la alineación verdirrojos.

En el montículo, Eliander Bravo caminó cinco entradas y se apuntó su sexto triunfo del campeonato y el número 20 en sus tres series nacionales. Su labor fue suficiente para contener a los Tigres, que apenas pudieron reaccionar. Javier Griñán cargó con la derrota, incapaz de frenar la ofensiva tunera.

Por los avileños, Jonathan Bridón ligó un jonrón y tres impulsadas, pero su esfuerzo fue insuficiente.

El público en el Mella celebró cada batazo, cada carrera, y el ambiente fue de fiesta total. Hoy, autoridades partidistas y gubernamentales, junto a los aficionados, le regalaron a Yordanis Alarcón un aplauso sentido y un reconocimiento profundo que entraña su entrega al béisbol. Yordanis consiguió el pasado 16 de diciembre entrar al club de los dos mil indiscutibles.

En la jornada de este sábado, Leñadores y Tigres se volverán a ver las caras desde las 11 de la mañana, en el segundo choque de recuperación.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube