Picta: la plataforma de entretenimiento familiar

Las Tunas.-Ante la compleja situación energética que atraviesa el país, las alternativas digitales se han vuelto esenciales para el entretenimiento en los hogares.

En este contexto, la división territorial de RadioCuba y la Empresa de Telecomunicaciones en Las Tunas han emitido una recomendación directa a los aficionados del deporte: utilizar Picta, la plataforma cubana de contenidos audiovisuales, para disfrutar de los partidos de fútbol y la programación nacional directamente desde dispositivos móviles.

​La iniciativa busca mitigar el impacto de la falta de fluido eléctrico en los receptores de televisión tradicionales, aprovechando que Picta transmite en vivo la señal de los canales cubanos y consume datos a través de los servidores nacionales, lo que optimiza la conectividad local.

Desarrollada por la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), Picta se ha consolidado como un importante servicio de streaming y televisión en vivo de origen nacional.

Diseñada especialmente para la familia cubana, la plataforma ofrece un catálogo diverso y libre de consumo de datos internacionales si se accede desde la red de telecomunicaciones del país.

El catálogo actual de la plataforma incluye una gran variedad de opciones diseñadas para complacer todos los gustos de los usuarios que acceden a ella.

Entre sus principales opciones se encuentra la televisión en vivo, que permite la transmisión a tiempo real de la programación cubana. Este servicio es el recurso clave recomendado por RadioCuba para que las personas no se pierdan los eventos deportivos, como los juegos de fútbol, durante los cortes eléctricos.

Para los amantes de las historias continuadas, el apartado de series y novelas pone a disposición del público tanto las producciones nacionales que marcan la tradición del hogar, como los dramatizados internacionales más demandados en la actualidad.

La plataforma también cuenta con una sección de cine y documentales, la cual ofrece una cartelera variada con largometrajes de estreno, clásicos del cine y diversos reportajes de corte informativo y educativo para quienes buscan contenidos más profundos.

Los más jóvenes disponen de una sección infantil y de anime, donde se agrupan los animados de producción nacional y las series de animación japonesa más populares del momento.

Además, los usuarios pueden encontrar contenido sobre videojuegos y otros materiales digitales complementarios, herramientas que amplían de manera significativa las opciones de entretenimiento e interacción dentro de la aplicación.

Como clave de acceso, las personas pueden encontrar la aplicación disponible en el centro cubano Apklis.

Cuenta con versiones adaptadas para teléfonos Android y sistemas de Android TV y ofrece la ventaja de permitir la descarga de contenidos para su posterior reproducción sin necesidad de estar conectado a internet.

Frente a las contingencias cotidianas y la falta de fluido eléctrico, Picta se presenta como una excelente alternativa al alcance de la mano, transformando el teléfono celular o la tableta en una pantalla portátil para mantener informada y entretenida a toda la familia.

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