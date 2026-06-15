Viento, beneficios y perjuicios en el sector agropecuario

Las Tunas.- Junto al suelo, el agua y el sol, el viento es un recurso natural con marcada influencia en la actividad agropecuaria por cuanto puede reportar beneficios o perjuicios, en dependencia de su intensidad, dirección y otros factores.

En el sector agropecuario de la provincia de Las Tunas se aprovecha- en lo posible- para la extracción de agua de fuentes subterráneas mediante molinos de viento, de los cuales se contabilizan en el territorio cerca de mil cien unidades aunque no todas están en funcionamiento por falta de piezas de repuesto.

Mediante la energía eólica, esos equipos garantizan el vital líquido tanto para el consumo de las familias y los animales como para beneficiar el riego de las áreas sembradas de plantas proteicas y forrajeras, tabaco y cultivos varios, fundamentalmente.

Está demostrado que el viento facilita la polinización de las flores y la dispersión de las semillas por lo que promueve la biodiversidad y la regeneración de los diferentes ecosistemas; además, es un factor activo en el movimiento de las nubes y la ocurrencia de lluvia.

A pesar de esos beneficios, son conocidos los perjuicios que ocasiona durante las tormentas locales severas y los ciclones tropicales, cuando provoca caída de árboles, rotura de tallos, pérdida de frutos y en el caso del plátano, severos daños a las plantaciones.

Los fuertes vientos también facilitan la dispersión de plagas de insectos nocivos para diferentes cultivos, erosionan la capa superior del suelo, afectan las colmenas de abejas y generan estrés y problemas de salud a las aves y el ganado mayor y menor.

Para evitar esos daños, en la mayoría de las fincas tuneras se impulsa la siembra de cortinas rompevientos, como protección para las áreas agrícolas y los pastizales.

/abl/