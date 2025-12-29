30 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Transporte en Colombia por mejores resultados en 2026

29 de Dic de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   60

Colombia, Las Tunas.- El transporte en Colombia durante el año 2025 estuvo sorteando diferentes dificultades, uno de los mejores parques de la provincia Las Tunas, no sólo brinda sus servicios a este municipio, sino a otros territorios cercanos.

El transporte automotor y el ferroviario se comportaron por debajo de los planes planificados, debido principalmente a la situación con los portadores energéticos en el país, pero aún así supo afrontar los diferentes destinos propuestos.

Resalta que desde la Covid-19, cada lunes, miércoles y viernes, presta su servicio el medibus con el traslado de pacientes a centros asistenciales de la capital provincial; mientras que se les brinda servicio a los estudiantes universitarios del municipio cada lunes con destino a las universidades y los viernes en el retorno, y se logró mantener, casi en su totalidad la apertura y cierre hacia Las Tunas.

En Colombia con la reparación de la avenida central de la ciudad, y el reordenamiento vehicular, se fortaleció el servicio del ómnibus urbano con siete viajes al día, entre las comunidades periféricas de La Tasajera y Borbollón.

Durante el mes de julio, en medio de la conmemoración por el 26 y ser sede provincial, se fortaleció el transporte urbano con la entrada de cinco triciclos eléctricos nuevos, con aceptación de los pobladores con un precio módico de cinco pesos.

Por su parte el servicio ferroviario se potencia con el coche motor desde este municipio hacia Camagüey y Las Tunas, martes y sábados, y los jueves con destino exclusivamente desde Jobabo y hasta la ciudad agramontina.

Destacó su aporte durante los evacuados de la provincia de la localidad de Guamo en el municipio Río Cauto de la provincia de Granma hacia este territorio, luego de las intensas lluvias ocasionadas por el paso del huracán Melissa y luego en su retorno hacia esas localidades, un desempeño que supieron cumplir las mujeres y hombres de este sector.

/mga/

Temas: Las Tunas - Transporte en Colombia

