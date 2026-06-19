Estrategias en el hogar para optimizar la señal de televisión ante contingencias energéticas

Estrategias en el hogar para optimizar la señal de televisión ante contingencias energéticas

Las Tunas.- La División Territorial de RadioCuba en Las Tunas implementa alternativas para asegurar la continuidad de las transmisiones y mantener informada a la población en medio del actual déficit energético.

Guillermo Peña Silvera, jefe de la Sección Técnica de esta entidad, detalla las recomendaciones técnicas que debemos implementar en los hogares para la sintonía de canales y el mantenimiento de las antenas.

Frente a las afectaciones eléctricas, la entidad activa esquemas de contingencia.

«Recomendamos a la población prestar especial atención al Canal 23, que cuenta con un transmisor de cuatro kilovatios (kW) y una cobertura que supera los 100 kilómetros a la redonda», explicó Peña Silvera, «sin embargo, muchas personas aún no lo tienen configurado en sus receptores».

El especialista aclaró que, debido a que algunos televisores no permiten agregar por canal sino por frecuencia, el método más efectivo es realizar una búsqueda o ajuste automático.

«Es importante que los usuarios sepan que, en los momentos en que el centro de televisión trabaja con el grupo electrógeno, solo estarán en el aire la cadena provincial y el Canal 23. Una vez que se restablezca el servicio eléctrico convencional, se debe efectuar una nueva búsqueda automática para recuperar y guardar en memoria los canales 33 y 39», precisó.

Peña Silvera destacó que existen dispositivos, como los de la marca Soyea, que facilitan una búsqueda manual directa introduciendo los canales 23 o 39 (este último para la señal en Alta Definición o HD), quedando almacenados de forma permanente.

Otro aspecto clave para asegurar una recepción óptima, especialmente en las zonas geográficamente más distantes del centro transmisor, es el estado de la antena exterior. Localidades como Colombia, Puerto Padre, Jesús Menéndez, e incluso territorios vecinos como Guáimaro, requieren una correcta infraestructura en el hogar.

«La población debe direccionar su antena directamente hacia el centro de televisión de Las Tunas. Hemos detectado casos en viviendas que poseen una excelente antena Yagi con su adaptador de impedancia coaxial, pero que cometen el error de conectar un adaptador adicional (conocido popularmente como cachimba) en el extremo que va al televisor», alertó el jefe técnico.

Peña Silvera enfatizó que esta práctica es incorrecta y degrada la señal: «Si la antena ya cuenta con su adaptador de impedancia en el dipolo para transformar la línea de 300 ohms a cable coaxial de 75 ohms, el cable debe ir directo al receptor mediante un conector tipo F.m, el televisor trabaja con esa misma impedancia de 75 ohms, por lo que añadir otra ‘cachimba’ es innecesario y provoca pérdidas. Eliminar este elemento intermedio eleva considerablemente la ganancia de la señal».

Para disipar dudas sobre el estado técnico de las transmisiones, la empresa mantiene activo un canal de comunicación directo, las personas pueden comunicarse al teléfono 31 34 88 91, donde un técnico de guardia permanece disponible las 24 horas del día.

A través de esta vía, los usuarios pueden verificar si el centro de televisión opera con la red eléctrica nacional, momento en que es posible sintonizar el resto de los canales analógicos, o si se encuentra trabajando con los grupos electrógenos.

Con estas precisiones, queda claro que la optimización de la señal televisiva y radial en medio de la contingencia energética no solo depende de los esfuerzos de RadioCuba, sino también de la disciplina técnica en los hogares.

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