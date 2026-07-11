Las transformaciones económicas y sociales buscan generalizar experiencias exitosas de apoyo a hogares de ancianos, niños sin cuidado parental y otros programas sociales, con incentivos fiscales para quienes financien inversiones en el sector social.

Puerto Padre, Las Tunas.- En el Balcón del Oriente, los niños sin amparo parental reciben el afecto, la compañía y el respeto de muchos organismos, organizaciones y nuevos actores económicos que se involucran en actividades, celebraciones y la vida cotidiana.

En todo el territorio es así, una suma de muchos poquitos que se transforma en paz y en alivio. Pero, en el municipio de Puerto Padre los sentimientos se multiplican y se extienden constantemente para proteger a una familia especial, alma de hogar, como le llama su directora.

Betsey Cabaza Varona es la jefa del equipo que conforman las asistentes, el resto de los trabajadores y los infantes, protagonistas de variadas muestras de la grandeza humana que desborda a los cubanos.

Desde hace varios años se propuso que las miradas colectivas se detuvieran en el centro, con «una visión que iba más allá de que pudiera llegar o no algo material. Era que se sumaran las personas con deseos de compartir con cada niño, niña y adolescente, de que ellos se sintieran útiles y amados».

Y sí que lo logró, porque ahora los actores no estatales desempeñan un papel fundamental en la atención, protección y confort que les brindan a los pequeños. Y han estado junto a ellos en los momentos más importantes de su vida.

«Siempre digo que, desde Educación, el Partido y el Gobierno a los niños les garantizan los recursos básicos para su bienestar y confort. Pero, en diferentes momentos, desde nuestra sociedad llegan personas a esta institución educativa, en la celebración de cada cumpleaños, en el aniversario del hogar y en otras fechas para cumplirles los sueños.

«Por ejemplo, para el fin de año, el campesino Jorge González, de San Manuel, les trae un cerdo de entre 70 y 80 libras. Y los muchachos participan del proceso de preparación aquí en casa. Es un acontecimiento que todos disfrutamos», expresó.

Temerosa por no mencionarlos a todos, citó a muchos actores que se han sumado al colectivo con un altruismo enorme. Ahí están el Chino, con su dulcería; Polito, con el bodegón, y Orlay Batista y su familia, que traen alimentos, aseo y vestuario.

También, otros emprendedores como Decoraciones Turmagi, Taveira, Berenice y ese equipo maravilloso del cabaret; El Fígaro, Doña Juana y la dulcería Miramar. Además, nos ayudan mucho las cooperativas del municipio para que no les falten frutas y viandas. «Incluso, nos han ayudado a hacer nuestra área de autoabastecimiento y ya tenemos plantas de aguacate, cereza y plátanos».

Emocionada hasta las lágrimas, habló de las instituciones religiosas que cooperan con todo. Y contó cómo son las celebraciones cuando los niños llegan a sus 15 años, un acontecimiento maravilloso en cualquier familia cubana. «Aparecen los decoradores, maquillistas, los trajes, y los fotógrafos, especialmente Sergio, con una bondad increíble».

Entre tantos ejemplos de solidaridad con el hogar Celia Sánchez Manduley, la directora elogió al más reciente. Se trata de la donación de seis paneles solares con inversor híbrido y batería para propiciar mejor calidad de vida a los 11 infantes que viven en el centro.

«Ya estaba prevista su futura instalación por el Estado y era un sueño de los chicos; pero, la compañía Puerto Sol, de conjunto con otras personas anónimas que se sumaron, lo hicieron realidad el pasado 1ro. de junio, como regalo por el Día Internacional de la Infancia.

«Cuidamos esos equipos y decimos que tenemos un nuevo miembro en la familia, “Panelito”. También cooperamos con el ahorro, una necesidad de estos tiempos. Realmente no hay palabras para agradecer tanto que ha hecho Puerto Padre por nosotros», concluyó.

OTRO HOGAR PARA LOS NIÑOS DEL HOGAR

En la ciudad de Las Tunas, el campesino Eulogio Ignacio Torres Cabrera quiso hacer más que entregar viandas, frutas, cárnicos y leche al hogar de niños sin amparo parental que acoge a los menores de seis años.

Previa coordinación con todos los factores, este asociado a la cooperativa de créditos y servicios Eduardo Pérez Sánchez decidió hacer de su finca un remanso de paz y juegos para los pequeños y sus cuidadoras.

«Eso nos emociona como familia y nos llena el corazón de alegría porque compartimos lo que tenemos con esos niños tan especiales. Con bastante frecuencia los traemos en coches de caballos y pasan el día aquí.

«Les hacemos almuerzo y comida, siempre tienen dulces y refrescos, comen frutas, ven los animales, corren. Les pongo hamacas y les quiero hacer un parquecito de diversiones. Aquí son felices y cuando paso por el hogar a dejarles algo siempre preguntan cuándo volverán a mi casa.

«Los he llevado al zoológico; pero, prefieren venir hasta acá. Eso me hace sentir completo como ser humano. A ellos no les falta nada, ni cariño ni cosas materiales. Pero, yo me siento útil, y creo que es otro aporte que doy a esta sociedad que construimos».

Esa es Cuba, la de apagones y carencias materiales; pero es la de gente con corazones enormes que hacen suyas las necesidades ajenas y que alivian la falta de familias consanguíneas para que todos los niños crezcan rodeados de amor y esperanzas.

PRINCIPALES TRANSFORMACIONES SOCIALES

En el marco de las transformaciones económicas y sociales, directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, abordaron en la Mesa Redonda las transformaciones orientadas a reforzar la equidad social y la protección de los sectores en situación de vulnerabilidad.

REFORMA SALARIAL

Incremento del salario mínimo de 2 100 a 3 210 pesos, como parte de un conjunto de transformaciones orientadas a la equidad y justicia social. Este aumento impacta toda la escala salarial y beneficia tanto al sector presupuestado como al empresarial, entrando en vigor a partir de julio.

En materia de pensiones, se establece una indemnización técnica que permitirá jubilaciones superiores, beneficiando especialmente a trabajadores del sector agrícola y forestal. También se reconocerán hasta 10 años de aportes a quienes hayan dedicado ese tiempo al cuidado de familiares, como respuesta al programa de Adelanto a las Mujeres y la situación demográfica.

PROTECCIÓN SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL

Se incorpora una solicitud en línea de protección social por medio de la plataforma Soberanía, que estará disponible en agosto, permitiendo reportar situaciones de vulnerabilidad. Los trabajadores sociales participarán en el diseño y evaluación de políticas sociales, fortaleciendo su papel como agentes de transformación.

Se prevé la entrega de activos a personas vulnerables para que generen ingresos mediante emprendimientos, así como incentivos fiscales para personas con discapacidad en talleres especiales, ampliando su objeto social y facilitando encadenamientos productivos.

APOYO A JÓVENES Y NUEVO CÓDIGO DE TRABAJO

Se otorgará un ingreso mensual equivalente al salario medio a jóvenes de 18 a 30 años desvinculados laboralmente que participen en cursos de capacitación para acceder al empleo. El nuevo Código de Trabajo elimina autorizaciones para el pluriempleo de profesionales de la salud, educación e investigación, permite jornadas reducidas, reconoce el teletrabajo desde el exterior y fortalece la inspección laboral. También promueve la responsabilidad social de empresas estatales y privadas en el desarrollo local.

(Tomado del Periódico Granma)