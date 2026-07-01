Los Leñadores caen en el primer partido de la final

Los Leñadores caen en el primer partido de la final

Las Tunas.- Industriales se llevó el primer triunfo de la final de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano con marcador de 4×3, en el Latinoamericano.

Los tuneros pelearon hasta el final, pero no pudieron revertir el marcador. El cuadrangular de Yosvani Alarcón en el primer episodio abrió el camino para los verdirrojos, que no se intimidaron ante el mejor derecho del campeonato, Fher Cejas.

Aunque los capitalinos reaccionaron rápido y tomaron ventaja de dos carreas, los Leñadores igualaron en el segundo inning con ofensiva oportuna, incluyendo el sencillo impulsor de Luis Antonio Pérez.

La definición llegó en el séptimo capítulo, cuando Taylon Sánchez y Roberto Álvarez devolvieron la ventaja a Industriales. Sin embargo, el esfuerzo tunero mantuvo la tensión hasta el final, con un equipo que supo presionar y obligar a los lanzadores rivales a trabajar cada lanzamiento.

Los Leñadores se perfilan como un contendiente sólido, capaz de complicar a los Leones en su propio terreno, pero llegaron a nueve derrotas consecutivas en las tres finales que han disputado.

Este jueves, en el mismo escenario, buscarán igualar la serie y confirmar que su presencia en la final responde a constancia y calidad, más allá de un resultado adverso inicial.

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