Los Leñadores siguen imparables en la cima

Las Tunas.- En el estadio 5 de septiembre, los Leñadores de Las Tunas confirmaron su dominio en la temporada al vencer con autoridad 10×1 a los Elefantes de Cienfuegos, resultado que les permitió extender a cuatro victorias consecutivas y afianzarse en lo más alto de la tabla.

La ofensiva verdirroja fue protagonista con un total de 15 imparables. Luis Antonio Pérez brilló al conectar tres incogibles, incluido un doble, mientras que Yassel Izaguirre aportó poder al disparar un cuadrangular e impulsar dos carreras.

En el montículo, Yosmel Garcés volvió a ser garantía. El derecho trabajó siete entradas impecables sin permitir carreras limpias, permitiendo apenas tres imparables y una carrera sucia. Garcés sumó su noveno triunfo del campeonato, alcanzando así la cima en el liderato de victorias.

Por el contrario, la suerte no acompañó a Luis Serpa, abridor de los Elefantes, quien cargó con la derrota tras permitir cinco anotaciones en apenas cuatro capítulos de labor.

Los Leñadores de Las Tunas atraviesan uno de sus mejores momentos en la actual campaña beisbolera al llegar a 41 triunfos y 21 fracasos. El conjunto verdirrojo acumula 14 victorias en sus últimas 17 salidas, una señal clara de que el boleto a la postemporada está prácticamente asegurado.