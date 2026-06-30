Tatiana y Yelaine, orgullo entre los realizadores de Radio Victoria

Las Tunas.- Entre los realizadores premiados en el festival de base de la emisora Radio Victoria sobresalen dos jóvenes que llegaron al medio y, sin proponérselo directamente, transformaron las maneras de hacer, para que los mensajes vayan con más calidad a la audiencia, razón de ser de este colectivo.

Una de ellas es Tatiana Tamayo Talavera, quien resultó premiada como mejor directora y guionista de los programas dramatizados y no dramatizados, además de alzarse con dos grandes premios por sus obras Renacer y Cuerdas tuneras.

“Siento mucha alegría porque son cosas que uno no espera. Llegué a la radio como especialista en cuadros; pero, aquí encontré muchas oportunidades. Te abren las puertas y después uno mismo se labra su camino.

“Hay personas que son esenciales en mi camino aquí en la emisora, como los asesores Luis Cedeño, Maricel Arzuaga y Ana Ibis González, quien me abrió las puertas a los programas dramatizados. Siempre me dijeron, avanza que tú puedes y eso me motivó.

“Agradezco a los actores, directores de programas y al musicalizador. Nombrarlos a todos es imposible; pero, me ayudan a concretar las ideas y me dieron el impulso que yo necesitaba”, puntualizó.

La periodista y escritora Yelaine Martínez Herrera llegó a Radio Victoria hace poco tiempo y con su crónica Pregones, merecedora del gran premio en espacios informativos, demuestra que la sensibilidad que se le imprime a un texto es determinante para su aceptación por la audiencia.

“Creo que los resultados se deben a la entrega diaria y a poner nuestro corazón en todo lo que hacemos. Confieso que todavía me falta mucho por aprender del lenguaje radiofónico porque hace poco más de un año que llegué a la emisora Radio Victoria.

“Es un colectivo que me ha acogido, en el que me he sentido valorada y que ha despertado mi inspiración, la que siempre está abierta a nuevos proyectos. Es importante el trabajo en equipo, sentirte apoyada, que no te pongan límites…

“Hacer periodismo no se trata solamente del prestigio del autor sino también de la responsabilidad social que tenemos, de informar y de que los oyentes escuchen un trabajo que les deje una huella, que les enseñe algo, que les transmita valores”, aseguró.

Las dos pretenden quedarse en este colectivo, en el que crecen como profesionales. Tatiana precisó que “eternamente le estaré agradecida a la radio y siempre que tenga una idea, pues este es mi lugar para yo desarrollarla, para yo crecer como profesional”.

En tanto, Yelaine dijo que donde quiera que esté, siempre tratará de dar lo mejor de sí y mencionó una frase de la periodista argentina Leila Guerrero, quien señaló que “para ser periodista hay que ser invisible, tener la fe del pescador y su paciencia y el ascetismo de quien se olvida de sí, de su hambre, de su sed y de sus preocupaciones para ponerse al servicio de la historia de otro”.

Ambas realizadoras prestigian a Radio Victoria entre sus oyentes y, de seguro, cosecharán nuevos lauros en otros festivales y concursos.

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