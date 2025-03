Día del Oyente: celebrar junto a los verdaderos protagonistas

Las Tunas.- «La radio es mi gran pasión, mi amor. Soy María Antonia Quintero, una oyente incondicional de Radio Victoria, las 24 horas conmigo, mi fiel compañera. La he escuchado desde siempre, hasta donde llega mi memoria. La he convertido en un amigo imperecedero, ha sido mi asidero ¿Y por qué? Porque la radio me informa, me entretiene… yo que la escucho tanto en distintas provincias, en distintos lugares, y creo que no hay una radioaudiencia tan grande como la nuestra.

«Lo importante es la interacción que hay entre radialistas y oyentes. No existen noticiarios tan importantes como los de Radio Victoria; y los programas culturales son una joya, nos tienen al día de todo lo que está sucediendo en nuestra cultura, en nuestra patria chica que es Las Tunas, y más allá. Entonces, estoy agradecida eternamente de la radio y por eso me considero la oyente número uno de `Victoria`».

La Dirección de la Radio Cubana determinó que cada 19 de marzo se celebre el Día del Oyente y la Familia Radialista. Las Tunas se suma a los festejos junto a los verdaderos protagonistas de nuestra emisora.

La fecha fue acordada en honor al primer acto que trascendió con los oyentes en Radio Cadena Habana en el año 2004.

Un aplauso hoy a los más habituales, esos que no toleran que pase el día sin ser mencionados en sus programas favoritos y se saludan mutuamente.

«Soy Margarita Sierra, una fiel oyente de Victoria. La radio para mí significa mucho, porque la escucho desde que tengo uso de razón, aquí, en casa de mis padres, siempre estuvo presente. Mi mamá no se quitaba de la radio y nosotros al lado de ella. Radio Victoria siempre, como digo yo, ha sido un ejemplo para nosotros, porque ahí escuchamos noticias, programas musicales, divertidos, de participación… Y yo soy una de esas oyentes que escucha radio casi desde que abre los ojos hasta que se va a acostar.

«La radio es parte de mi vida, algo cotidiano. Y uno de los programas que más me gusta escuchar es Impacto, que tanto nos orienta, y nos mantiene al tanto de las noticias. Aunque me gustan todos los diversos programas, el fin de semana estoy aquí en casa y escucho la programación desde que me levanto hasta que anochece. Disfruto la radio, vive conmigo, y sin la radio, no soy nada».

Una jornada de regocijo y agradecimiento por esos que, desde el dial, son la razón de ser de la Radio Cubana, porque en la actualidad, la radio es punto de intercambio entre quienes la hacen y la escuchan.

Nuestro motivo cada día es seguir creciendo, perfeccionando rutinas, para acercarnos más a ti, parecernos a esa familia que nos identifica, y nos mantiene en la preferencia, a pesar de los años y en pos de los nuevos tiempos.

¡Feliz día del oyente!