Desarrolló Centro Universitario ejercicios de culminación de estudios

Colombia, Las Tunas.- Los estudiantes del Centro Universitario del municipio de Colombia, realizaron los ejercicios que de culminación de estudios, correspondiente al curso académico 2025 – 2026.

Examen estatal, Trabajo de Diploma y Ejercicio de la Profesión, fueron las modalidades a las que se enfrentaron los estudiantes en las últimas semanas.

Un excelente claustro docente pudo evaluar las competencias adquiridas por los futuros profesionales, en su mayoría ya con vínculos en el sector laboral, lo que permitirá fortalecer el sector social y empresarial.

A pesar de las complejidades que se enfrentan, con la electricidad y conectividad, de buscaron las alternativas posibles, como la creación de grupos de whatsapp para cuando fuera posible, la atención individual y en la propia sede, que incluyó además, a estudiantes de otros centros universitarios del país y de la propia Universidad de Las Tunas.

Unos 54 graduados en siete carreras universitarias, luego de los ejercicios finales y de terminación del curso escolar, recibirán sus títulos de licenciados e ingenieros el venidero 15 de julio durante la graduación que se dedica al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

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