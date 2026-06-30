Radio Victoria premia a sus mejores espacios y realizadores

Las Tunas.- Los realizadores de la emisora Radio Victoria tienen fortalezas para presentar a la audiencia productos de excelente calidad, mediante la magia del sonido, y así se demostró en el Festival de Base que premió este martes a sus mejores exponentes.

En la ocasión se presentaron 56 obras, 19 de la programación variada y 37 que corresponden a los espacios informativos; todas son reflejo de la cotidianeidad de Las Tunas y del buen hacer de talentosos artistas y periodistas, quienes superan las limitaciones actuales para satisfacer a los oyentes.

Por la integralidad del guión, la realización sonora y el mensaje que transmiten se entregaron tres grandes premios, los que recayeron en el dramatizado Renacer, de la programación variada, y en el documental Cuerdas tuneras, ambos de la realizadora Tatiana Tamayo Talavera; además de la crónica Pregones, de la periodista Yelaine Martínez Herrera.

En la categoría de espacios escenificados se premió al histórico Caminos y en programas musicales, a De Las Tunas te traigo y a Juegos y canciones, este último destinado a la audiencia infantil del territorio.

También recibieron diferentes reconocimientos los programas ABC, Campanita de colores y Tu pikete podcast, así como mensajes de comunicación política y de bien público.



Entre los premiados del área informativa se destacaron las reporteras Yamileydis Montoya Pupo, Yelaine Martínez Herrera y Evelyn Charité Güides Rivera; mientras que, por especialidades se distinguieron la guionista y directora Tatiana Tamayo Talavera y los asesores Luis Cedeño Sosa y Yakalis Díaz Rodríguez.

Se reconoció a los locutores Sergio Vargas Esperance, Adalberto Garcés Viamontes y Yerlanis Batista Rosabal; en tanto se elogió a los actores Adelaida Villavicencio y Luis Till Sanfield, al realizador de sonidos Carlos Alberto Montero Salgado y a Sandro Díaz Álvarez, a cargo de los efectos sonoros.

Las obras premiadas en el Festival de Base de la emisora provincial competirán próximamente con sus similares de las restantes cinco emisoras que integran el sistema radial tunero.

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