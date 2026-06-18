Garantiza Joven Club en Amancio registro en la plataforma Soberanía

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- En las instalaciones de Joven Club del municipio de Amancio, garantizan el registro de los usuarios en la plataforma Soberanía del Estado Cubano.

Dania Ibáñez Ortega, al frente del organismo en esta localidad del sur de Las Tunas, destacó los múltiples beneficios de su empleo. Dijo, que las personas pueden solicitar trámites como certificaciones de nacimiento, soltería, pasaportes, realizar reclamaciones, entre otros servicios que hoy se prestan en la dirección de Justicia y en las oficinas pertenecientes al Ministerio del Interior.

Señaló que los clientes interesados en registrarse en la plataforma, deben acceder a las instalaciones de Joven Club, con su carnet de identidad actualizado, donde son asesorados, les instalan la aplicación Mi Identidad y se les coloca en el móvil la plataforma Soberanía.

Asimismo, aclaró que desde sus hogares también pueden solicitarla disponiendo de un navegador con acceso a internet.

Ibáñez Ortega subrayó, además, que prestan otros servicios como la solicitud del código QR, la asistencia informática, la licencia del segurmática, alquiler de computadoras, tiempo de máquinas, entre otros.

La plataforma Soberanía centraliza trámites, servicios y participación ciudadana en línea, funcionando como una “ventanilla única” para los cubanos. Permite realizar más de 290 trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas estatales, incluyendo pasaporte, identidad digital y otros servicios administrativos.

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