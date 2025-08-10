Surgió en el municipio Jesús Menéndez concurso de interpretación

Recientemente surgió en el municipio de Jesús Menéndez el Concurso Provincial de Interpretación Ven canta, un nuevo espacio de crecimiento para el Movimiento de Artistas Aficionados (MAA) que, a su vez, tributa al Charles Ingram in memoriam, con sede en ese territorio.

La lid busca consolidar la gestión sociocultural allí, estrechar lazos con proyectos diversos y motivar a los artistas en ciernes. Diez competidores participaron en su primera edición, resultando ganadores la niña Natalia Batista Estévez y el adulto Isidro González Ávila, miembro de la Asociación Nacional de Ciegos de Cuba (Anci).

Escuche el siguiente audio donde Charles Ingram Vinent, líder de la iniciativa, ofrece detalles sobre el concurso.

