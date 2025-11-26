La Serie Nacional vuelve a Amancio

Las Tunas.- El béisbol regresa al sur de Las Tunas con un acontecimiento esperado por la afición: este 27 de noviembre, después de seis años de ausencia, el estadio Gilberto Ferrales volverá a ser sede de un partido de la Serie Nacional.
Los protagonistas serán los Leñadores de Las Tunas y los Cazadores de Artemisa, en un duelo que promete emociones y recuerdos.
La última vez que ambos equipos se enfrentaron en este mismo escenario fue el miércoles 12 de septiembre de 2018, a las dos de la tarde. En aquella ocasión, Las Tunas se impuso con marcador de 10 x 8. El triunfo correspondió al lanzador Alberto Pablo Civil, mientras que Ricardo Martínez cargó con la derrota.
El juego quedó marcado por el jonrón y el robo de home de Yordanis Alarcón, quien en el tercer inning, tras conectar un hit con dos outs, avanzó a segunda por error, llegó a tercera por wild pitch y finalmente se robó el home, arrancando la ovación de los presentes.
Que la Serie Nacional vuelva a jugarse en un estadio municipal es reflejo del esfuerzo de las autoridades partidistas, gubernamentales y del deporte, que han trabajado para devolver el béisbol a este sureño territorio y garantizar que los amantes del pasatiempo nacional puedan disfrutarlo en su propia comunidad.
0 comentarios