La Serie Nacional vuelve a Amancio

Las Tunas.- El béisbol regresa al sur de Las Tunas con un acontecimiento esperado por la afición: este 27 de noviembre, después de seis años de ausencia, el estadio Gilberto Ferrales volverá a ser sede de un partido de la Serie Nacional.

Los protagonistas serán los Leñadores de Las Tunas y los Cazadores de Artemisa, en un duelo que promete emociones y recuerdos.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en este mismo escenario fue el miércoles 12 de septiembre de 2018, a las dos de la tarde. En aquella ocasión, Las Tunas se impuso con marcador de 10 x 8. El triunfo correspondió al lanzador Alberto Pablo Civil, mientras que Ricardo Martínez cargó con la derrota.

El juego quedó marcado por el jonrón y el robo de home de Yordanis Alarcón, quien en el tercer inning, tras conectar un hit con dos outs, avanzó a segunda por error, llegó a tercera por wild pitch y finalmente se robó el home, arrancando la ovación de los presentes.

Que la Serie Nacional vuelva a jugarse en un estadio municipal es reflejo del esfuerzo de las autoridades partidistas, gubernamentales y del deporte, que han trabajado para devolver el béisbol a este sureño territorio y garantizar que los amantes del pasatiempo nacional puedan disfrutarlo en su propia comunidad.

La cita promete convertirse en una verdadera fiesta deportiva. Con la presencia de los tricampeones nacionales, Amancio vivirá una jornada de celebración, orgullo y pasión por el béisbol, reafirmando que este deporte sigue siendo el corazón de la cultura cubana