Lista Colombia para inicio y desarrollo del curso escolar 2025 – 2026

El municipio de Colombia ya se encuentra listo para iniciar el curso escolar 2025 – 2026 este primero de septiembre, en sus más de cuarenta instituciones educativas.

Varios centros escolares, llegan en mejores condiciones luego de varias acciones de mantenimiento y reparación, que abarcaron pintura y red hidrosanitaria, dentro de ellas la escuela primaria Turcios Lima, los semiinternados Francisco González y José Martí, la secundaria básica Marcos Borrero y el politécnico Flores Betancourt.

Al igual en los círculos infantiles «Semillitas de Caguairán» y «Dulce Amanecer», este último con ampliación de un salón y mejores condiciones en la cocina.

La base material de estudio y vida, con las condiciones mínimas e indispensables, mientras que la cobertura docente se encuentra preparada para asumir los retos nuevo curso escolar, el cual efectará su acto de inauguración oficial este lunes primero de septiembre en la escuela primaria «Lorenzo Bermúdez».

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube