Radio Victoria en Vivo

InicioSin categoríaLista Colombia para inicio y desarrollo del curso escolar 2025 - 2026

Lista Colombia para inicio y desarrollo del curso escolar 2025 – 2026

Raudel Rodríguez Aguilar
Por: Raudel Rodríguez Aguilar
0
0
Foto/Archivo.

El municipio de Colombia ya se encuentra listo para iniciar el curso escolar 2025 – 2026 este primero de septiembre, en sus más de cuarenta instituciones educativas.

Varios centros escolares, llegan en mejores condiciones luego de varias acciones de mantenimiento y reparación, que abarcaron pintura y red hidrosanitaria, dentro de ellas la escuela primaria Turcios Lima, los semiinternados Francisco González y José Martí, la secundaria básica Marcos Borrero y el politécnico Flores Betancourt.

Al igual en los círculos infantiles «Semillitas de Caguairán» y «Dulce Amanecer», este último con ampliación de un salón y mejores condiciones en la cocina.

La base material de estudio y vida, con las condiciones mínimas e indispensables, mientras que la cobertura docente se encuentra preparada para asumir los retos nuevo curso escolar, el cual efectará su acto de inauguración oficial este lunes primero de septiembre en la escuela primaria «Lorenzo Bermúdez».

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube

Raudel Rodríguez Aguilar
Raudel Rodríguez Aguilar

Noticias Relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Radio Victoria en Vivo

Últimas Noticias

Tiempo21, edición digital de Radio Victoria, Las Tunas, Cuba, fundado el 20 de marzo de 2000.

Directora general: Aliuska Barrios Leyva. Subdirectora General: Yulia Márquez Pérez . Editora-Jefe: Luisa Elena Rivera. Editora: Misleydis González Ávila. Traductora: María de la Caridad Smith Batson. Webmaster: Pedro Enrique Fleita Almira. Fotorreportero: Angel Luis Batista Santiesteban.

Redacción: Calle Colón 157, entre Francisco Vega y Julián Santana, Las Tunas, Cuba. CP. 75100.

Teléfonos: (+53) 31346742

Autorizamos la reproducción de trabajos de este medio, siempre que sea de forma íntegra y se cite la fuente.

Web optimizada para cualquier dispositivo

© tiempo21.cu