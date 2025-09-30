30 de Sep de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Educación

Desarrolla curso académico sede universitaria de Ciencias Médicas en «Colombia»

30 de Sep de 2025
 - Raudel Rodríguez Aguilar
   8
Colombia, Las Tunas.- La sede universitaria de Ciencias Médicas de Colombia desarrolla el curso académico 2025-2026, con una matrícula de pregrado de 72 estudiantes y 25 en el posgrado, al contar con un claustro docente íntegramente del territorio.

El doctor Carlos Miguel Morera Ramírez, jefe del Departamento de Docencia e Investigación, destaca que cuentan con las carreras Técnico Medio en Enfermería, de primero a tercer año; la Enfermería Básica por encuentro para primero y segundo y el Técnico Superior en ciclo corto para segundo año.

Resalta el doctor Carlos Miguel que están vinculados a la sede, estudiantes de Medicina General Integral de sexto año, en el que la formación se concreta en los equipos básicos de salud desde las comunidades.

A los cursos de posgrado se suman las especialidades en Medicina Familiar y Enfermería Comunitaria, acreditada por la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, además de los diplomados en Dirección y Ecografía Diagnóstica.

Un amplio aval ostenta este escenario docente con un claustro competente y preparado en la formación de profesionales de la Salud.

/lrc/

Temas: ciencias médicas - Colombia - Curso académico - Las Tunas

