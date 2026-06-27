¡Tricampeón! Veteranos vence a Chaparra y extiende su dinastía en la Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- La historia se escribió con tinta dorada en La Anacahuita. Veteranos se coronó campeón de la tercera edición de la Copa Puerto Basket al derrotar a Chaparra 67 x 62 en una final tan cerrada como emocionante, que mantuvo a la afición al borde de la cancha durante los cuatro cuartos.

Con este triunfo, Veteranos logró su tercer título consecutivo, consolidando una dinastía sin precedentes en el baloncesto inter-barrio de Puerto Padre.

La final cumplió todas las expectativas. El primer cuarto terminó empatado a 18 puntos por bando, un reflejo del equilibrio táctico y físico entre ambos conjuntos. Al cierre de los dos primeros períodos, el marcador reflejaba una mínima ventaja para Veteranos: 31 x 30.

El tercer tiempo mantuvo la misma intensidad. Chaparra, liderado por un inspirado Tomás García, no cedió terreno en ningún momento y mantuvo vivas sus aspiraciones de título hasta los instantes finales. Sin embargo, la experiencia y el oficio de los veteranos pesaron en los momentos decisivos, y el marcador final de 67 x 62 certificó una nueva corona para el equipo de la Villa Azul.

Por Veteranos, la ofensiva fue liderada por Alejandro Gómez, quien encestó 25 puntos y fue determinante en los momentos calientes del partido. Su capacidad para anotar desde distintas posiciones y su liderazgo en la cancha fueron claves para que su equipo mantuviera la calma en los tramos de mayor presión.

La otra gran figura de los campeones fue Yoan Luis Haití, el legendario exinternacional cubano que, aunque no brilló en la anotación, fue clave en defensa al neutralizar el juego interior de Chaparra y proteger el aro de su equipo en los momentos críticos.

Por Chaparra, Tomás García, anotador histórico del torneo, respondió con 20 puntos y mantuvo a su equipo en la pelea hasta el último segundo.

Con esta victoria, Veteranos alcanza su tercer título consecutivo en la Copa Puerto Basket, un logro que ningún otro equipo ha conseguido en la historia del torneo. La selección dirigida por el Máster Rafael Manuel Torres Álvarez ha sabido combinar la experiencia de sus jugadores más veteranos con la incorporación de figuras de lujo como Yoan Luis Haití para mantenerse en la cima.

Hipólito Infante Peña, capitán de Veteranos, expresó: «Este es un momento histórico. No es fácil ganar tres veces seguidas, pero este equipo tiene un corazón enorme. Alejandro estuvo espectacular, y Haití nos dio esa seguridad defensiva que necesitábamos. Esto es para la afición de Puerto Padre.»

Yoan Luis Haití, refuerzo de Veteranos para la gran final, dijo: » Un partido muy bonito, reñido, digno de una gran final. En realidad, estábamos buscando eso para darle un gran espectáculo a la afición. No es lo mismo un partido con diferencia que un partido reñido. Chaparra es un gran equipo, y sabía que el juego al final iba a ser difícil. No imaginaba que Tomás estuviera tan bien físicamente. El pueblo de Puerto Padre disfruta y sabe bastante de Baloncesto y apoya a los muchachos. Ya hablé con Polito y me dijo que soy parte de esta franquicia».

Por su parte, Tomás García, líder de Chaparra dijo: «Sabíamos que iba a ser difícil. Veteranos es un gran equipo, con Alejandro Gómez y Haití ahora para la final, pero nos vamos con la cabeza alta. Llegamos a la discusión del título y tú viste la rivalidad. Agradecer a los muchachos de mi equipo, que han estado a la altura del momento. Este, desde mi punto de vista, ha sido el partido de mayor nivel en las tres ediciones de la Copa. Agradecer a los organizadores, al pueblo de Puerto Padre y a la prensa, que gracias a ella en Chaparra conocen cuanto acontece en el torneo. Estoy feliz con el resultado».

La tercera edición de la Copa Puerto Basket cierra con un campeón que ha hecho historia y con un torneo que consolida su proyecto deportivo, cultural y recreativo en el municipio. La organización agradece a todos los equipos, jugadores, árbitros y aficionados por hacer posible este evento.

¡Felicidades a Veteranos, tricampeones de la Copa Puerto Basket!

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