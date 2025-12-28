28 de Dic de 2025

Anuncian a los mejores futbolistas de Las Tunas en 2025

28 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   35

Las Tunas.- La Comisión Provincial de Fútbol de Las Tunas dio a conocer la relación de los atletas más destacados del año 2025, en reconocimiento al esfuerzo y la calidad de quienes han brillado en los terrenos de la provincia y del país.

El estelar delantero Darío Pons Hernández fue seleccionado como el Mejor Futbolista de Las Tunas en el año que concluye. Sus goles en el Torneo Apertura lo colocaron entre los atacantes más efectivos del país y le valieron integrar el equipo de mayores en la cuadrangular nacional celebrada en La Habana. Además, sus anotaciones en el Clausura y en el Campeonato Provincial reafirmaron su condición de líder ofensivo.

La lista de los 10 mejores futbolistas tuneros del año se completó con Leandro Pérez Salas de Amancio, Sadir Sánchez Mustelier de Manatí, Yordan Mayo Piñón de Puerto Padre, Yasmani Pérez Fernández de Las Tunas, José Miguel Pérez Leyva de Las Tunas, Walberto León Rosabal de Las Tunas, Fernando Velázquez Caballero de Las Tunas, Fran Carlos López Pérez de Las Tunas y Osniel Trutié Chivás de Jobabo.

En las categorías inferiores también se entregaron distinciones. El mejor jugador masculino fue Maikol Peña Bens de Manatí y la mejor jugadora femenina resultó Yailén Díaz Pérez de Las Tunas. Se otorgaron además reconocimientos especiales a Sailor Rodríguez Rivero y Dannaris Suñol Pérez, ambos de la capital provincial.

También se premiaron a figuras claves en el desarrollo del balompié tunero. Yoel Espiniella Newlan fue seleccionado como mejor entrenador de alto rendimiento, mientras que Dulian Edgar Walton de Jobabo recibió el lauro como mejor entrenador en la base. El reconocimiento al mejor activista correspondió a Raúl Medina Pérez de Las Tunas y el de mejor árbitro a Ramón González Pupo de Jesús Menéndez.

Finalmente, se otorgó un reconocimiento especial a Ricardo Polo Román por su desempeño en el fútbol internacional, lo que reafirma el prestigio de los jugadores tuneros más allá de las fronteras nacionales.

(Con información de Ernesto Merino Amor).

 

/lrc/

Temas: Comisión Provincial de Fútbol de Las Tunas - Mejor Futbolista de Las Tunas

