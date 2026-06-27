Inauguran Observatorio Provincial de Drogas de Las Tunas, primero de su tipo en el mundo

Las Tunas.- El Observatorio Provincial de Drogas de Las Tunas quedó inaugurado en la Universidad de Ciencias Médicas, y se inscribe como único de su tipo en el orbe al responder a líneas de información, observación y alerta temprana, en expresión del compromiso de combatir uno de los problemas de Salud Pública y de justicia social más complejos de esta época.

Como parte de la celebración por el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, la apertura del local estuvo presidida por Juana Yamilka Viñals Suárez, vicegobernadora de la provincia, investigadores, especialistas y directivos del sector sanitario y de organismos como Justicia, Fiscalía, Cultura, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Minint, entre otros.

Viñals Suárez destacó la trascendencia de este nuevo paso para la transformación social y la consolidación de políticas efectivas, desde los mecanismos de prevención y de enfrentamiento en defensa de la vida y la seguridad ciudadana.

Por su parte el especialista en Toxicología Alejandro Mestre Barroso, coordinador general del Observatorio significó que «este espacio muestra la intersectorialidad y la contribución del Proyecto Territorial de Estrategia de Intervención para la Prevención y Control del Consumo de Drogas de Abuso, a partir de normativas, investigaciones, procesos y políticas públicas de tolerancia cero.

«El espacio, al servicio de la ciencia y la prevención, evidencia también el quehacer y la protección de la Salud Pública ante este flagelo para contribuir a la toma de decisiones a fin de potenciar la prevención y el enfrentamiento a las drogas ilícitas».

Afirmó el joven investigador que «resulta un objetivo esencial la proyección de la ciencia en función de los problemas sociales, con un enfoque multisectorial a fin de estudiar y disminuir su impacto, pues en los últimos cinco años se registra un incremento de las drogas emergentes o nuevos principios psicoactivos (sustancias sintéticas creadas en laboratorios) para estimular el consumo del paciente».

Tras la puesta en funcionamiento del Observatorio el galeno acercó a los presentes a una caracterización del fenómeno en Las Tunas y el país, y acotó que desde el 2018 existe un incremento sostenido del consumo, por ello se fortalecieron acciones de promoción y prevención, reportándose en el 2025 un ascenso de los casos evidenciado en la solicitud de ayuda de las familias, a partir de la formación de una conciencia social ante el rechazo del consumo».

Puntualizó además «que las acciones de prevención han alcanzado a más de mil 400 personas en un semestre, dos líneas activas de investigación y el instrumento de vigilancia más avanzado con el que cuenta hoy cualquier provincia cubana en esta materia».

Al concluir la Doctora en Ciencias Enelys Reyes Reyes, rectora de la Universidad, significó que «la institución está insertada en los programas priorizados de salud, entre ellos la prevención de las adicciones con una Cátedra de lucha contra las droga, de ahí el valor del Observatorio en el cual se fusionan currículum, programas y extensionismo.

«Este espacio prestigiará a la provincia y al sector de la salud, permitirá cambiar y transformar indicadores, constituirá una oportunidad para que los estudiantes de pregrado y de posgrado se inserten a las investigaciones a fin de prepararse en su formación desde su ubicación laboral en el futuro ya sea como especialistas de la Atención Primaria o Secundaria de Salud».

El Observatorio Provincial de Drogas de las Tunas es el primero de su tipo en Cuba y emergió de las acciones el proyecto territorial enmarcado en el programa Sociedad Tunera con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, y de un amplio equipo de profesionales, quienes han dedicado su labor científica a fortalecer la protección de la Salud Pública frente a este flagelo.

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