Madelaine y la huella de Fidel

Por Giosber Pérez Tamayo

Amancio, Las Tunas.- Madelaine Martínez Brito es una amanciera que, cuando habla del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, lo hace con pasión. Recuerda con afecto el año 2001 cuando inició el curso de trabajadores sociales en la escuela Celia Sánchez Manduley, en la hermana provincia de Holguín y tuvo la oportunidad de escuchar al líder de la Revolución, quien se dirigió a ellos como los «médicos del alma».

«Fue una experiencia enorme. Nos dijo que debíamos trabajar con amor, conciencia, claridad, sensibilidad y transparencia, con mucho respeto y responsabilidad, porque íbamos a brindar atención a personas que, por diversos factores, se encontraban en situación de vulnerabilidad, a quienes nombró “hogares de la patria”.

“Fidel brillaba con luz propia. Estar cerca de él fue maravilloso. Su mensaje, hasta el día de hoy lo he llevado en mi corazón. Tenía mucho poder en su palabra, convencía con su oratoria y nos habló como si fuéramos sus hijos.

»Aunque hoy no está físicamente, los trabajadores sociales continuamos su legado», sentenció.

Madelaine Martínez Brito lleva 24 años en las filas de los «médicos del alma», cumpliendo con los consejos del gigante de la Sierra y el llano. Actualmente se desempeña como especialista de prevención de los trabajadores sociales en la Dirección de Trabajo del sureño municipio de Amancio, donde ha obtenido buenos resultados en la labor que desempeña.

Al finalizar, refirió con convicción: «Fidel es Fidel, hoy, mañana y siempre».

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