Diana Leyva, resiliencia y progreso en el pentatlón

Las Tunas.- La tunera Diana Leyva Dinza, primera figura del pentatlón moderno cubano, volvió a dejar huella en sus segundos Juegos Centroamericanos con un cuarto lugar que se valora como una medalla por la exigencia de la disciplina.

Su desempeño confirma la progresión de una atleta que, pese a las carencias de preparación, se mantiene entre las mejores de la región.

En el inicio de la competencia, Leyva cerró la esgrima en el puesto 14, un resultado que la obligó a remontar en las siguientes pruebas.

En la natación alcanzó el octavo lugar y en la carrera final rozó el podio. Aunque no logró la medalla, mejoró sus marcas y demostró que el resultado merece respeto en un deporte tan completo y difícil.

La atleta reconoció que la mayor complicación estuvo en la falta de obstáculos para entrenar, un déficit que limita la preparación del equipo cubano.

“Cuando tengamos esas condiciones, sabemos que podemos aspirar no solo al bronce, sino también al oro”, aseguró, convencida de que el trabajo técnico será clave para alcanzar medallas.

La competencia internacional también fue un reto. Tras meses sin roce con las principales figuras, los relevos se convirtieron en un examen duro frente a equipos muy fuertes. “Hace rato no competíamos a este nivel, y aquí vimos la situación real”, comentó Leyva, quien subrayó que el pentatlón en la región está cada vez más exigente.

Con la clasificación ya asegurada para los Juegos Panamericanos, los objetivos de Leyva y su equipo se centran en buscar una medalla en los relevos y alcanzar un podio continental.

El sueño mayor es la clasificación olímpica rumbo a Los Ángeles, donde un lugar entre los cuatro primeros abriría la puerta a la cita bajo los cinco aros.

La actuación de Diana Leyva en estos Juegos Centroamericanos confirma su condición de referente del pentatlón moderno cubano y proyecta un futuro donde la resiliencia y el esfuerzo puedan transformarse en medallas para Cuba.

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