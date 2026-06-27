Falleció en La Habana el destacado entrenador de béisbol Ángel Enrique Villegas, «Chichi»

Puerto Padre, Las Tunas.- Puerto Padre y el béisbol cubano están de luto. Este 26 de junio falleció en La Habana, el reconocido entrenador y director de equipos de béisbol, Ángel Enrique Villegas, conocido cariñosamente en el ambiente deportivo como «Chichi».

«Chichi» Villegas dedicó su vida al deporte de las bolas y los strikes. Su nombre quedó grabado con letras de oro en la historia deportiva de Puerto Padre, al dirigir a los equipos locales hacia la gloria, logrando el título de campeón provincial en ocho ocasiones, una hazaña que lo convirtió en una leyenda en la región.

De acuerdo con los datos aportados por el Máster en Ciencias Rafael Manuel Torres Álvarez, su trayectoria como estratega no se limitó a los campeonatos provinciales. Villegas tuvo el honor de participar en los torneos de Clubes Campeones, donde Puerto Padre fue eliminado en una recordada serie por el conjunto de Santa Clara.

Esta experiencia forjó su carácter y amplió su visión del juego, lo que le permitió formar parte del cuerpo de dirección del equipo Cañeros en la Liga de Desarrollo, donde continuó transmitiendo sus vastos conocimientos a las nuevas generaciones.

La sapiencia y las enseñanzas de «Chichi» trascendieron el terreno de juego. Fue un mentor fundamental para toda una generación de peloteros que alcanzaron la élite del deporte cubano. Entre ellos, destaca con luz propia el campeón olímpico Juan Carlos Pérez, quien bebió directamente de la fuente de conocimiento y experiencia que siempre caracterizó a Villegas, convirtiéndose en uno de sus más brillantes discípulos.

El legado de Ángel Enrique Villegas perdura en la memoria de todos los que lo conocieron y en cada jugador que formó bajo su tutela. Su partida deja un vacío inmenso en el béisbol de Puerto Padre y de Las Tunas, pero su ejemplo y sus enseñanzas vivirán por siempre en la historia de este deporte.

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