Los Leñadores aseguran serie particular ante los Vegueros

Por: Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas se llevaron la serie particular ante los Vegueros 3-2, luego de dividir honores en la jornada dominical y así aseguraron este enfrentamiento ante uno de los favoritos a la corona.

En el primer partido, los pativerdes se llevaron el duelo en extrainnings al dejar a los tuneros tendidos en el campo 10×9, pero los verdirrojos tomaron desquite en el segundo pleito con marcador de 6×1.

En la victoria tunera hay que resaltar la labor del joven abridor Leandro Cañada, quien trabajó durante cuatro entradas, donde le ligaron tres jits y regaló dos bases por bolas.

En esta primera subserie sobresalió el cuarto bate de los tuneros, Roberto Baldoquín al compilar average de .550 con 11 indiscutibles en 20 turnos al bate. Además conectó un cuadrangular, anotó siete carreras e impulsó seis.

Este martes, los Leñadores enfrentarán en el estadio Julio Antonio Mella a los Piratas de la Isla de la Juventud.

 

