Recuerdan en Tana primer combate del Che en el llano

Colombia, Las Tunas.- Ernesto Che Guevara al frente de su tropa, la columna número uno Ciro Redondo, se hizo presente otra vez como aquel 9 de septiembre de 1958 cuando se pretendía extender la guerra hacia el centro de la nación.

En acto político-cultural los habitantes de la comunidad rural Tana, en el municipio de Colombia, recordaron el aniversario 67 de lo que se conoce en la historia de Cuba como el primer combate del Che en el llano.

En el mismo escenario de los acontecimientos, el chalet, las nuevas generaciones de los municipios de Colombia y Amancio, que reeditaron el paso de los rebeldes como en aquellos años finales de la guerra de liberación, entraron esta vez triunfales.

Mildrey Plana Viñales, primera secretaria del comité municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas, en nombre de los presentes y de los habitantes de este territorio, resaltó que es un orgullo para los colombianos haber tenido al comandante Ernesto Guevara en estas tierras en los años finales de la guerra; también recordó el tributo permanente a Dalcio Gutiérrez y Marcos Borrero.

Las actuales generaciones sabrán poner en alto y ser fieles defensores de aquel legado trazado, afirmó Plana Viñales.

En el acto participaron Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Las Tunas, Yandry Otaño Guerra, primer secretario del Comité municipal del Partido, y otras autoridades políticas y de Gobierno a ambas instancias. Al culminar el homenaje recorrieron el chalet convertido en museo y la escuela primaria Antonio Luaces, donde intercambiaron con pioneros y trabajadores de la institución educativa.

