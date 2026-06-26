Festival de Radio Victoria, una apuesta por la excelencia

Las Tunas.- Con la convicción de brindar siempre a la audiencia trabajos periodísticos y programas de calidad, desde el 23 de junio se desarrolla el Festival de Base de Radio Victoria, cuyos resultados se darán a conocer la próxima semana.

El jurado, compuesto por los prestigiosos profesionales Aliuska Barrios Leyva, Eddys Crespo Vargas, Gianny López Brito, Acirys Espinosa Martínez y Ángel Zamora Núñez, analiza 82 obras en competencia, tanto del departamento informativo como de la programación variada, en varias jornadas de deliberación.

Aliuska Barrios Leyva, presidenta del jurado, explicó: “Tal como ha sucedido en otros años, esta vez tenemos temáticas especiales como el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro y la vigencia del pensamiento de Martí. Asimismo, existen programas que reflejan aniversarios cerrados como el 95 del natalicio de Armando Hart, el 120 del fallecimiento del Generalísimo Máximo Gómez, y otros.

“En la parte informativa, compiten 27 trabajos, de diversos géneros, lo que demuestra la valía de nuestros periodistas en su quehacer diario, en tanto la programación variada participa con espacios que son habituales al estilo de Caminos, pero también otros que fueron proyectos de verano, pero se mantuvieron en nuestra parrilla por su calidad y aceptación como De Las Tunas, te traigo y Tu Pikete Podcast… Todo ello demuestra que nuestra gente posee deseos de hacer, y eso es válido”.

Se avizoran sorpresas, pues –al decir de Barrios- confluyen talentos jóvenes y consagrados. Asimismo, Ania Caballero, directora del Sistema Provincial de Radio, enfatizó en cómo esta cita demuestra la capacidad de resiliencia y creatividad del medio frente a las adversidades que enfrenta el país.

Así, por los derroteros imprescindibles de la acertada comunicación y ajenos al triunfalismo, el personal de la emisora provincial de cierta forma repasa y consolida su labor por estos días. En general, en este encuentro convergen géneros periodísticos, propagandas, espacios variados y otras categorías en competencia, pero también la necesaria socialización de saberes en colectivo, objetivo vital del taller de buenas prácticas concebido al cierre del evento.

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