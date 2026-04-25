Jóvenes tuneros conquistan concursos literarios

Las Tunas.- Por estos días, jóvenes escritores de la provincia han obtenido lauros en diferentes certámenes, algo que nos llena de orgullo y reafirma la calidad literaria que tradicionalmente ha caracterizado a nuestra tierra.

Eric Michel Villavicencio Reyes, miembro de la Asociación Hermanos Saíz (AHS), resultó el ganador del Premio Nacional de Cuentos Hacedor 2026, en cuya segunda convocatoria participaron 57 trabajos, de 13 provincias. El jurado de la lid reconoció en su obra Apogeo de las manchas un manejo eficaz de la atmósfera narrativa, dominio de la tensión literaria, ritmo inquietante de la historia, entre otros elementos.

Aunque él envió el último día a esta competición, según confesó a Radio Victoria, el lauro despertó una inmensa alegría porque “es un cuento sobre servicio militar y yo, aunque no pasé este período, extrapolo otras experiencias a la ficción”.

Ese joven mereció recientemente, además, una mención en el concurso nacional de reseña crítica literaria Segur 2026, donde participó con Etcétera… y otras cosas, un análisis acertado a un libro experimental de Yoss, destacado autor de ciencia ficción.

En este último concurso, su colega Esteban Daniel García López conquistó mención especial con Una apuesta imposible de Francisco López Sacha por fijar lo que el tiempo borra, texto que –al decir del autor- “versa sobre la memoria, la ciudad, la familia, los amigos…, y cómo construimos eso que puede ser la eternidad”.

Asimismo, Armando López Carralero y Tomás Eugenio Escobar Ávila merecieron menciones especiales en el Premio de Poesía La Gaceta de Cuba, con Laderas (Iniciación del diluvio) y El pánico y la herida, respectivamente. En ambos casos, el jurado reconoció “la notable eficacia expresiva y una economía de recursos capaz de tejer universos profundamente personales”.

Otros lauros recientes nos remiten al Concurso Literario Fundación de la Ciudad Fernandina de Jagua 2026, donde nuestro coterráneo Raúl Leyva Pupo obtuvo premio en poesía con Las puertas de Jade y Tomás Escobar una mención con El libro de los instantes. Por otro lado, este último autor conquistó con Ego Sum Nihil el Premio Nacional de Poesía Hermanos Loynaz, mientras Sandro Leyva ganó El girasol sediento, de Reina del Mar Editores.

Esos y otros resultados, conocidos como avalancha de buenas noticias por estos días, no solo hablan de la salud que posee la literatura en el Balcón de Oriente, sino de la voluntad de noveles creadores por defender, a toda costa, la tradición en el universo de las letras que distingue a la tierra de Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), Gilberto E. Rodríguez, Guillermo Vidal y otros reconocidos escritores.

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