Las Tunas

A Ramiro se le debe recordar por sus enseñanzas

Yenima Dí­az Velázquez 2 visitas
A Ramiro se le debe recordar por sus enseñanzas
El Comandante Ramiro en el parque solar fotovoltaico Nueva Línea, en Puerto Padre. Foto tomada del perfil de Une Las Tunas.

Las Tunas.- A lo largo de los años, el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez estuvo varias veces en la provincia de Las Tunas y en cada una de esas oportunidades dialogó con sus interlocutores sobre las acciones para impulsar el desarrollo del territorio en diversas esferas de la economía y la sociedad.

Fueron encuentros inolvidables para todos los que estuvieron cerca de él porque, con su voz suave y pausada, el Héroe daba clases de humildad, de métodos de dirección y de la responsabilidad individual en beneficio colectivo. Aseguraba que cada problema tenía soluciones y exhortaba a encontrarlas.

Así lo recuerda Fidel Gordo Escobar, coordinador de programas y objetivos en el gobierno provincial, quien coincidió varias veces con el inolvidable revolucionario.  De él aprendió mucho para poder impulsar los programas energéticos y el desarrollo del territorio.

“Yo creo que para todos los cubanos, y sobre todo para una generación como la nuestra, haber estado en espacios con el Comandante Ramiro, fue una experiencia excepcional.  Era una persona recta y exigente ante lo mal hecho; pero, con mucha sabiduría y siempre con un consejo oportuno.

“Cuando visitaba la provincia, intercambiaba con el Consejo Energético y en esos encuentros pudimos estar cerca.  Aprecié su rectitud ante lo mal hecho y su sensibilidad para resolver los problemas.  Encontraba soluciones a todo y de él aprendimos que siempre se puede más”.

Gordo Escobar agregó que el inolvidable revolucionario pensaba mucho en los jóvenes, les dedicaba tiempo y les explicaba el papel que les correspondía en cada momento histórico.  En ocasiones les narraba su experiencia como combatiente o al frente de diferentes tareas.

“En un momento como este, no debemos recordarlo con tristeza; sino, por las muchas enseñanzas que nos dejó en cada momento”, puntualizó.

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