Desarrollan taller sobre agroecología en la agricultura urbana

Las Tunas.- El Taller Agroecología en la agricultura urbana, suburbana y familiar, realizado en Las Tunas, acogió a productores, especialistas y representantes de ese movimiento nacional en varios Consejos Populares de esta ciudad.

Yoandry Ávila Igarza, presidente de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, fungió como facilitador y explicó varios aspectos teóricos del Decreto 128 del año 2025, que entre otras cosas recoge la posibilidad de regular los precios de los productos obtenidos orgánicamente.

Esa es una meta en el territorio tunero, donde se prevé declarar 58 fincas agroecológicas, luego de la evaluación de los Sistemas Participativos de Garantía y con el antecedente del movimiento De campesino a campesino, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños.

Varios de los presentes coincidieron en que para lograr agroecología hay que preservar los suelos como recurso fundamental para la producción de alimentos, y también se debe incrementar la capacitación de los productores involucrados en la transformación de esos escenarios.

Recordaron que para determinar que una unidad sea agroecológica se debe respetar la armonía de los recursos naturales y los ciclos de vida de los elementos de cada sistema productivo, garantizar el reciclaje de los desechos, emplear nutrientes biológicos y buscar especies animales autóctonas que se adapten a estos escenarios.

A propósito, mencionaron los cerdos, las gallinas y cabras criollas, así como las abejas, elementales para la polinización de los cultivos; además del uso de las plantas medicinales para el bienestar animal.

El delegado del Ministerio de la Agricultura en la provincia, Luis Manuel Peralta Agüero, precisó que este programa se debe sostener en el tiempo, con la determinación de que las 574 hectáreas iniciales son decisivas para la producción de alimentos.

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