Conalza Las Tunas, otra vez protagonista en la recuperación

Las Tunas.- Los trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje (Conalza) de Las Tunas otra vez están entre los primeros y los que más aportan a la restauración de los daños provocados por la furia de la naturaleza en cualquier parte de Cuba.

Cuando todavía se sentían los últimos vientos y lluvias del huracán Melissa, su colectivo ya liberaba de escombros a las calles de la ciudad de Las Tunas, donde, en poco tiempo, recogieron más de mil 600 metros cúbicos a partir de acciones muy bien organizadas.

Una dotación de camiones y maquinaria pesada se desplegó por los repartos Club Familiar, Las Margaritas, Avenida Finlay, Los Pinos y Río Potrero; mientras otra fuerza del contingente de la Construcción trabajaba en un tramo vital para la circulación, desde la gasolinera de la avenida Primero de Mayo hasta la rotonda de La Victoria, abarcando áreas del barrio Aguilera.

En condiciones de campaña, imponiéndose a la estela de adversidades que dejó Melissa y con la experiencia adquirida en otros como el Oscar a su paso por Guantánamo en el 2024, un equipo de Conalza partió a la recuperación de Santiago de Cuba, uno de los territorios más fuertemente golpeados en esta ocasión.

Allá la entidad tunera tiene desplegado en incesante hacer camiones de volteo, cargadores y de plancha, un taller móvil además de pipas de agua y de combustible.

En la ciudad santiaguera recogieron más de tres mil metros cúbicos de restos de árboles, escombros y otros desechos sólidos en la céntrica avenida Garzón, la carretera del Caney y el reparto 30 de Noviembre, entre otras zonas.

Maikel Brito, director general de esta empresa tunera, refirió que fueron jornadas intensas para liberar las vías y facilitar el acceso y la reconstrucción de las comunidades.

Vía telefónica explicó a Tiempo21 que otra fuerza de la entidad trabaja casi sin descanso, despejando y canalizando el Río Sordo, en el municipio granmense de Guisa, donde en solo 10 horas propiciaron las primeras soluciones a una comunidad que estaba incomunicada.

/mga/

